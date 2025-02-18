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Posted 18 февраля, 05:42

Published 18 февраля, 05:42

Modified 18 февраля, 06:13

Updated 18 февраля, 06:13

Красноярск снова возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом

Красноярск снова возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом

18 февраля 2025, 05:42
Фото: prmira.ru.
Сегодня, 18 февраля, Красноярск занимает первое место в рейтинге городов России с самым грязным воздухом. Город уже несколько дней окутан едкой дымкой.

В Красноярске режим НМУ действовал с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля. При этом загрязнения в городе отмечали еще вечером 15 февраля.

Судя по данным сервиса Nebo.Live, сильные загрязнения наблюдаются во всех районах города. Карта окрашена черными, красными и оранжевыми цветами. Хуже всего ситуация наблюдается на Норильской, Железнодорожников, Красной Армии, Маерчака, Декабристов, Авиаторов и Судостроительной.

Фото: nebo.live

Еще воздух загрязнен на Свердловской, Петра Подзолкова, Регатной, Елены Стасовой и Ярыгинской набережной.

Датчики минэкологии края горят красным и фиксируют превышения на постах в Покровке, Северном, Солнечном и на улице Павлова.

Фото: krasecology.ru

В рейтинге проекта IQair Красноярск снова находится на первом месте по грязному воздуху среди городов России, которые подключены к этому сервису.

Такие данные сервис показывает в 12:38. Судя по ним, в Москве и Владивостоке ситуация значительно лучше.

Фото: iqair.com

IQair — платформа мониторинга качества воздуха в режиме реального времени и швейцарский производитель систем очистки воздуха.

В мировом рейтинге по загрязнению Красноярск сейчас находится на 32 месте. При этом еще утром город находился на 23 строчке.

Кадры с камер на 40 лет Победы — Солнечный и Абытаевской — Шахтеров — Алексеева.

Фото: cam.krk.ru

В соцсетях красноярцы высказывают негодование и считают, что жителям города нужно доплачивать за вредность.

«Доколе?»
«Если мы постоянно в режиме грязного воздуха и занимаем первые ряды в мировом рейтинге, тогда пусть делают каждому жителю доплату за вредность»
«Настолько все плохо, что даже у экологов датчики заработали»
«В среду чуть сдует, дальше снова смог до субботы будет»

По прогнозам Среднесибирского УГМС, в Красноярске до 19 часов 18 февраля прогнозируется повышенное загрязнение воздуха. При этом сообщений о продлении режима НМУ на сайте синоптиков нет.

Обновлено: в Красноярске с 19:00 18 февраля вводят режим НМУ. Он продлится двое суток до 19.00 20 февраля

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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