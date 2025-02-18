Красноярск снова возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом

Posted 18 февраля, 05:42
Published 18 февраля, 05:42
Modified 18 февраля, 06:13
Updated 18 февраля, 06:13
В Красноярске режим НМУ действовал с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля. При этом загрязнения в городе отмечали еще вечером 15 февраля.
Судя по данным сервиса Nebo.Live, сильные загрязнения наблюдаются во всех районах города. Карта окрашена черными, красными и оранжевыми цветами. Хуже всего ситуация наблюдается на Норильской, Железнодорожников, Красной Армии, Маерчака, Декабристов, Авиаторов и Судостроительной.
Еще воздух загрязнен на Свердловской, Петра Подзолкова, Регатной, Елены Стасовой и Ярыгинской набережной.
Датчики минэкологии края горят красным и фиксируют превышения на постах в Покровке, Северном, Солнечном и на улице Павлова.
В рейтинге проекта IQair Красноярск снова находится на первом месте по грязному воздуху среди городов России, которые подключены к этому сервису.
Такие данные сервис показывает в 12:38. Судя по ним, в Москве и Владивостоке ситуация значительно лучше.
IQair — платформа мониторинга качества воздуха в режиме реального времени и швейцарский производитель систем очистки воздуха.
В мировом рейтинге по загрязнению Красноярск сейчас находится на 32 месте. При этом еще утром город находился на 23 строчке.
Кадры с камер на 40 лет Победы — Солнечный и Абытаевской — Шахтеров — Алексеева.
В соцсетях красноярцы высказывают негодование и считают, что жителям города нужно доплачивать за вредность.
«Доколе?»
«Если мы постоянно в режиме грязного воздуха и занимаем первые ряды в мировом рейтинге, тогда пусть делают каждому жителю доплату за вредность»
«Настолько все плохо, что даже у экологов датчики заработали»
«В среду чуть сдует, дальше снова смог до субботы будет»
По прогнозам Среднесибирского УГМС, в Красноярске до 19 часов 18 февраля прогнозируется повышенное загрязнение воздуха. При этом сообщений о продлении режима НМУ на сайте синоптиков нет.
Обновлено: в Красноярске с 19:00 18 февраля вводят режим НМУ. Он продлится двое суток до 19.00 20 февраля