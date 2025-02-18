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Posted 18 февраля, 01:54

Published 18 февраля, 01:54

Modified 18 февраля, 01:54

Updated 18 февраля, 01:54

Красноярский край занял 40 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Красноярский край занял 40 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни

18 февраля 2025, 01:54
Фото: prmira.ru.
Красноярский край оказался на 40 месте из 85 в рейтинге регионов России по качеству жизни. Исследование составили аналитики «РИА Новости».

Рейтинг составляли на основе 66 показателей, характеризирующих качество жизни, которые объединили в 11 групп: уровень доходов населения, жилищные условия, здоровье и уровень образования, демографическая ситуация и т. д.

В итоге Красноярский край занял 40-е место в рейтинге по качеству жизни, итоговый балл составил 55,638. Для сравнения: в 2023 году регион оказался на 40 строчке, однако набрал 54,042 балла.

Возглавили рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкают список Республики Тыва и Ингушетия, Еврейская автономная область, Забайкальский край и Бурятия.

  • Ранее мы рассказывали о том, что Красноярский край не попал в топ с самым доступным бензином в стране.
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Рейтинг#Красноярский край#Рейтинг регионов#Качество жизни
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