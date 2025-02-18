Красноярский край занял 40 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Posted 18 февраля, 01:54
Published 18 февраля, 01:54
Modified 18 февраля, 01:54
Updated 18 февраля, 01:54
Рейтинг составляли на основе 66 показателей, характеризирующих качество жизни, которые объединили в 11 групп: уровень доходов населения, жилищные условия, здоровье и уровень образования, демографическая ситуация и т. д.
В итоге Красноярский край занял 40-е место в рейтинге по качеству жизни, итоговый балл составил 55,638. Для сравнения: в 2023 году регион оказался на 40 строчке, однако набрал 54,042 балла.
Возглавили рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкают список Республики Тыва и Ингушетия, Еврейская автономная область, Забайкальский край и Бурятия.