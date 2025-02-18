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Posted 18 февраля, 12:10

Published 18 февраля, 12:10

Modified 18 февраля, 12:12

Updated 18 февраля, 12:12

Красноярцы назвали топ лучших начинок для блинов

Красноярцы назвали топ лучших начинок для блинов

18 февраля 2025, 12:10
Фото: 1MI.
Красноярцы рассказали, какие начинки для блинов они любят.

Данными с «ПМ» поделился сервис SuperJob. Самой любимой начинкой у красноярцев оказалась мясная — 27%, на втором месте — творожная с 25%, на третьем — сгущенное молоко с 17%.

Еще 16% респондентов любят блины с икрой, 9% — с вареньем, 7% — со сметаной. 5% в качестве начинки предпочитают ветчину и сыр, 4% — красную рыбу.

По 3% выбирают блины с медом, малиной, сыром, грибами или печенью. По 2% уверены, что самые вкусные начинки — клубника, шоколад, вишня, капуста, сахар, яблоко и рис. Еще красноярцы упоминали картофель, бананы, «нутеллу», яйцо, буженину, лук, морепродукты, сало и другие.

9% опрошенных предпочитают блины без начинок, и только 1% вообще не едят их.

По данным сервиса моментальных платежей T-Pay в конце января ― начале февраля 2025 года средний чек на популярные начинки для блинов вырос в годовом выражении. Чек на варенье увеличился на 12% — до 211 рублей, на сгущенку и творог вырос на 13% — до 132 и 101 рубля соответственно.

На фарш на 15% — до 302 рублей), на сметану ― на 22%, до 101 рубля, на красную икру ― на 31%, до 1678 рублей.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Масленица#Блины
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