Красноярцы назвали топ лучших начинок для блинов

По данным сервиса моментальных платежей T-Pay в конце января ― начале февраля 2025 года средний чек на популярные начинки для блинов вырос в годовом выражении. Чек на варенье увеличился на 12% — до 211 рублей, на сгущенку и творог вырос на 13% — до 132 и 101 рубля соответственно.