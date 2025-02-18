Красноярцы назвали топ лучших начинок для блинов

Posted 18 февраля, 12:10
Published 18 февраля, 12:10
Modified 18 февраля, 12:12
Updated 18 февраля, 12:12
Данными с «ПМ» поделился сервис SuperJob. Самой любимой начинкой у красноярцев оказалась мясная — 27%, на втором месте — творожная с 25%, на третьем — сгущенное молоко с 17%.
Еще 16% респондентов любят блины с икрой, 9% — с вареньем, 7% — со сметаной. 5% в качестве начинки предпочитают ветчину и сыр, 4% — красную рыбу.
По 3% выбирают блины с медом, малиной, сыром, грибами или печенью. По 2% уверены, что самые вкусные начинки — клубника, шоколад, вишня, капуста, сахар, яблоко и рис. Еще красноярцы упоминали картофель, бананы, «нутеллу», яйцо, буженину, лук, морепродукты, сало и другие.
9% опрошенных предпочитают блины без начинок, и только 1% вообще не едят их.
По данным сервиса моментальных платежей T-Pay в конце января ― начале февраля 2025 года средний чек на популярные начинки для блинов вырос в годовом выражении. Чек на варенье увеличился на 12% — до 211 рублей, на сгущенку и творог вырос на 13% — до 132 и 101 рубля соответственно.
На фарш на 15% — до 302 рублей), на сметану ― на 22%, до 101 рубля, на красную икру ― на 31%, до 1678 рублей.