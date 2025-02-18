Красноярцы рассказали, как ходили на роды вместе с женой и плакали

Первую историю рассказал ведущий ТВК Сергей Григорьев — 26 января он стал отцом во второй раз. Его первый ребенок родился в 2020, но тогда из-за коронавируса в роддом не пускали никого. Во второй раз, в 2025 году, мужчина решил пойти на роды с женой. Он рассказал, что ему пришлось пройти целую школу перед этим.