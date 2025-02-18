Красноярцы рассказали, как ходили на роды вместе с женой и плакали

Posted 18 февраля, 12:53
Published 18 февраля, 12:53
Modified 18 февраля, 13:09
Updated 18 февраля, 13:09
Первую историю рассказал ведущий ТВК Сергей Григорьев — 26 января он стал отцом во второй раз. Его первый ребенок родился в 2020, но тогда из-за коронавируса в роддом не пускали никого. Во второй раз, в 2025 году, мужчина решил пойти на роды с женой. Он рассказал, что ему пришлось пройти целую школу перед этим.
«В поликлинике №5 в Покровке есть „Школа отцов“, сначала я пошел туда. Узнал, что роды делятся на три периода: схватки, потуги и рождение последа. Это оказалось полезным, как я понял уже после родов. Чем? Тогда у меня хотя бы появилось понимание, что происходит с женой в каждый момент.
Также мы посетили платный тренинг в школе родителей. Там было меньше теории и больше практики. После пятичасового занятия мы чётко поняли, чем я могу помочь ей во время родов. Как выяснилось, я могу совсем чуть-чуть. Хотя бы просто поднести воды. Но в то же время это уже очень много».
Пара решила, что роды пройдут в роддоме №4. В палатах там были фитнес-шары, коврики для проживания схваток, диффузор ароматических масел, соляная лампа.
«Что я ещё узнал на тренингах? Оказывается, для первого периода родов нужна максимально спокойная, приглушенная обстановка. Выключенный свет, музыка для медитации, ароматическая терапия, можно свечи. В общем, когда мы приехали рожать, я устроил в родовой палате все, как в СПА-салоне. Врачи тогда подивились, посмеялись, но похвалили».
Мужчина говорит, что при первой схватке у жены осознал, что максимум его помощи — подать воды, засечь время схваток, подержать за руку, отвести в душ, позвать врачей, включить музыку и ароматический диффузор.
«Я здесь не главный и даже не второстепенный участник. Синдром отличника прошёл. На курсах ещё показывают массажи для жены. Они помогают отдохнуть между схваток. Я попробовал. Но Тане в тот момент массаж только помешал. Она попросила больше не делать. Больше делать не стали».
На схватках в родовой палате были только Сергей с женой, и раз в полчаса заглядывала врач. К моменту потуг в родовой палате «образовался консилиум» примерно из 7 врачей.
«В этом периоде мне единственный раз стало не по себе. Я увидел, как напряжена моя жена. Никогда её такой не видел. От этого немного растерялся, голова пошла кругом. Но я собрался и там. Вспомнил, что тяжелее всего сейчас ей, не мне.
Также помогла подготовка: меня предупреждали, что на потуги муж просто стоит у изголовья жены и повторяет все, что говорят врачи. Дыши, постой, отдохни. Я собрался и делал это. И придерживал.
Потуги самый тяжелый этап. Но длится быстрее всех остальных. А для мужчины пролетает вообще в один миг. И в какой-то момент ты слышишь плач. Твоя малышка сделала первый в жизни вдох».
Как уточнил красноярец, заглядывать в «чрево матери» отца никто не заставляет. Более того — и не позволяет. Сразу после рождения он отдал свою футболку дочери. Он назвал это «Золотой час».
«Ребенок принимает микрофлору отца, происходит обмен, единение, если хотите», — говорит Сергей.
Мужчина говорит, что для него совместные роды оказались очень эмоциональным событием.
«Я плакал. Просто так. Не от счастья, не от внезапного облегчения, когда все закончилось. А просто, потому что эмоции внутри настолько сильны, что им нужен был выход.
Я вышел из роддома в полной уверенности: матери — это великие люди, вызывающие восхищение. Безусловно должно быть уважение к ним, как безусловна любовь родителя к ребенку».
Еще три истории опубликовало издание «Город Прима». 36-летняя красноярка Ирина стала матерью в 2016 году — они с мужем сразу решили, что роды будут совместные
«День Х у меня пошел немного не по плану, роды затянулись на 16 часов — в роддом я заехала в 6 утра, а закончилось всё только в 22:30. Сначала меня привезли в общую палату, куда мужчин не пускают, потому что остальным родильницам будет некомфортно. Большую часть времени я провалялась там одна, без мужа, под двумя капельницами окситоцина и обмотанная проводами для определения сердцебиения ребёнка. Мужа пустили позже, когда я была в родовом зале, то есть перед самым появлением ребёнка на свет».
Женщина говорит, что её совместные роды оказались совсем не похожи на «милые картинки из фильмов».
«На деле ты корчишься от боли на стальной кушетке, воешь белугой, а мужчины, как правило, просто не знают, что в этот момент делать и как тебе помочь. Хотя тут особо ничем и не поможешь — нужно просто ждать, и всё».
Вдвоём с мужем Ирина была только в родзале, но непосредственно на процессе рождения мужа попросили выйти. Обратно он зашёл, только когда уже родился сын.
«После всех послеродовых процедур нас оставили уже втроём — посмотреть друг на друга. Я была настолько уставшей и измотанной, что наслаждался этим моментом в основном супруг. На мой взгляд, партнерские роды нужны больше мужчинам и им крайне полезны. После этого они по-другому начинают смотреть и на женщину, и на ребенка, осознавая всю важность и сложность процесса».
Еще свою историю рассказал 38-летний Александр, который стал отцом в 2013 году. Он ничего не знал о партнерских родах, пока об этом ему не рассказала жена.
«Я удивился — не думал, что мужчин вообще пускают в роддом. Она попросила меня присутствовать на родах, потому что переживала: как раз несколько знакомых тогда поделились историями о хамстве акушерок. И я согласился. Почему бы и нет, не был в подобном месте с рождения!»
Мужчина готовился к родам, но не ожидал, что это «может быть так долго». А главным «испытанием» для него стали крики из соседних палат.
«Вот это оказалось пыткой! Мужчинам, которые планируют пойти на партнёрские роды, я советую в роддом захватить беруши.
В роддоме я старался помогать жене. Например, 10 часов массировал поясницу, водил в душ, считал при дыхательной гимнастике и развлекал её нелепыми шутками. Кстати, было заметно, насколько вежливее персонал общается с нами, чем с женщинами, которые там были без мужей».
Пара еще перед родами решила, что в момент рождения мужчина выйдет из палаты и «не будет мешать», но акушер «в самый ответственный момент отрядила» красноярца помогать медсестре.
«Рождение ребёнка — это событие, которое кардинально меняет твою жизнь. Раз и навсегда. И странно, по-моему, в этот момент находиться где-то в стороне. Или просто пошлость — пока твоя жена кричит от схваток, сидеть в обнимку с бутылочкой. Это невероятное, ни с чем не сравнимое ощущение, когда в комнате вдруг становится на одного человека больше. И сразу же, как только медсестра протягивает тебе живой свёрток, возникает эмоциональная связь: опа! Ты этому существу помог появиться на свет! А потом младенец открывает глазёнки, находит тебя взглядом … и начинается уже совсем другая жизнь», — рассказал Александр.
Своим опытом поделилась 33-летняя Ксения, которая родила в 2019 году. Она предложила мужу пойти на роды, и тот согласился.
«В роддом меня увезли из дома, на скорой. Позже туда подъехал муж.
Мне сравнить было с чем, так как это вторая беременность. Первого ребёнка я рожала одна, о партнерских родах тогда мало говорили. Я хорошо помню, как до начала самих родов со мной в палате не было никого. Ко мне лишь иногда заходили медсёстры, проверяли моё самочувствие, а мне в тот момент очень хотелось поддержки! Да элементарно воды попить принести было некому!
Во второй раз, когда муж был со мной, его поддержка очень мне пригодилась».
Например, женщине обязательно нужно было надеть компрессионные чулки. Как говорит Ксения, чулки очень узкие и плотные, их тяжело натянуть даже обычному человеку.
«А у меня громадное пузо и схватки. Именно муж помогал мне натянуть эти злополучные чулки. Со стороны это, наверное, выглядело очень смешно, но одна бы я ни за что не справилась.
До момента родов муж был всё время со мной, массировал мне поясницу, а я ругала его, что он не понимает, где и как массировать нужно. Но в целом он большой молодец, потому что я сама себя бы там точно не вытерпела. Мне было то жарко, то холодно, но он всё это стойко перенёс».
Женщина рекомендует другим идти рожать вместе с мужем или мамой.
«Муж до сих пор всем хвастается, что сына на руки дали ему первому, а не мне. Сейчас он говорит, если мы будем планировать ещё детей, то обязательно пойдём на роды вместе».