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Posted 18 февраля, 11:47

Published 18 февраля, 11:47

Modified 18 февраля, 13:17

Updated 18 февраля, 13:17

Красноярцы сэкономили на турпутевках по 10-40 тысяч после падения курса доллара

Красноярцы сэкономили на турпутевках по 10-40 тысяч после падения курса доллара

18 февраля 2025, 11:47
Фото: 1MI.
Падение курса доллара на минувшей неделе позволило красноярским туристам сэкономить на туристических путевках.

Сейчас доллар на валютном рынке Forex стоит около 91 рубля, сообщает портал Investing. На прошлой неделе курс впервые с осени 2024 года упал до 89 рублей.

Как сообщает «7 канал Красноярск» со ссылкой на туроператоров, выгода по некоторым путевкам достигает нескольких десятков тысяч рублей.

Как поясняют специалисты, стоимость туров во многом привязана к курсу доллара — расчеты с перевозчиками и отелями производятся в валюте. Таким образом красноярским туристам, которые бронировали туры в Китай, Турцию и Таиланд заранее, сейчас удается экономить от 10 до 40 тысяч рублей.

«Больше всех от понижения выиграли туристы, которые заранее забронировали себе тур на море и тем самым зафиксировали стоимость в валюте. Такие туристы ранее внесли предоплату 20% и на этой неделе, на волне понижения, оплачивали остаток. Всего за неделю многие из них смогли сэкономить около 10 тысяч рублей за туры средней стоимости — в районе 100 тысяч рублей на человека. По более дорогим турам экономия доходила до 40 тысяч», — рассказала директор турагентства «Центр горящих туров» Любовь Катеренюк.

При этом сама стоимость туров в эти страны не изменилась, так как направления имеют высокий спрос.

Интерес к путешествиям на фоне ослабления доллара вырос, говорят в турагентстве «Меридиан».

«Однако ажиотажного спроса не наблюдается. Рост цен на товары и услуги существенно снизил реальные доходы многих семей, и те, кто привык путешествовать три-четыре раза в год, сократили свои туристические расходы почти вдвое», — говорят в компании.
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