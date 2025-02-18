Красноярцы сэкономили на турпутевках по 10-40 тысяч после падения курса доллара

Как поясняют специалисты, стоимость туров во многом привязана к курсу доллара — расчеты с перевозчиками и отелями производятся в валюте. Таким образом красноярским туристам, которые бронировали туры в Китай, Турцию и Таиланд заранее, сейчас удается экономить от 10 до 40 тысяч рублей.