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Posted 18 февраля, 04:00

Published 18 февраля, 04:00

Modified 18 февраля, 04:00

Updated 18 февраля, 04:00

Красноярцы стали чаще брать семейную ипотеку в банке ПСБ

Красноярцы стали чаще брать семейную ипотеку в банке ПСБ

18 февраля 2025, 04:00
Фото: 1MI.
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В 2024 году ПСБ в Красноярском крае нарастил объем выданных кредитов по программе «Семейной ипотеки» на 10%. В региональном подразделении банка на «семейные» программы приходится 64% от всего объема выданных ипотечных займов, а средний размер кредита по ним составляет 4,9 млн рублей.
«В современных реалиях ипотечные программы с господдержкой остаются самым доступным и удобным способом приобрести собственное жилье. Растущий спрос на „семейные“ ипотечные займы говорит о том, что эти программы по-прежнему востребованы в нашем крае и являются незаменимыми инструментами поддержки семей с детьми. ПСБ понимает их социальную значимость и поддерживает реализацию льготных ипотечных программ, чтобы как можно больше семей Красноярского края могли улучшить свои жилищные условия», — отмечает Екатерина Филатова, руководитель ипотечного центра ПСБ в Красноярске.

Оформить заём на покупку жилья по «Семейной ипотеке» могут семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет включительно. Также программой могут воспользоваться клиенты с двумя несовершеннолетними детьми, планирующие покупку квартиры в городах численностью до 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) или в регионах с низким объемом строительства. Кроме того, получить жилищный кредит на льготных условиях могут заемщики, воспитывающие ребенка-инвалида.

#Владислав Савончик
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