Красноярцы стали чаще брать семейную ипотеку в банке ПСБ

Оформить заём на покупку жилья по «Семейной ипотеке» могут семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет включительно. Также программой могут воспользоваться клиенты с двумя несовершеннолетними детьми, планирующие покупку квартиры в городах численностью до 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) или в регионах с низким объемом строительства. Кроме того, получить жилищный кредит на льготных условиях могут заемщики, воспитывающие ребенка-инвалида.