Красноярцы стали чаще брать семейную ипотеку в банке ПСБ

Posted 18 февраля, 04:00
Published 18 февраля, 04:00
Modified 18 февраля, 04:00
Updated 18 февраля, 04:00
«В современных реалиях ипотечные программы с господдержкой остаются самым доступным и удобным способом приобрести собственное жилье. Растущий спрос на „семейные“ ипотечные займы говорит о том, что эти программы по-прежнему востребованы в нашем крае и являются незаменимыми инструментами поддержки семей с детьми. ПСБ понимает их социальную значимость и поддерживает реализацию льготных ипотечных программ, чтобы как можно больше семей Красноярского края могли улучшить свои жилищные условия», — отмечает Екатерина Филатова, руководитель ипотечного центра ПСБ в Красноярске.
Оформить заём на покупку жилья по «Семейной ипотеке» могут семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет включительно. Также программой могут воспользоваться клиенты с двумя несовершеннолетними детьми, планирующие покупку квартиры в городах численностью до 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) или в регионах с низким объемом строительства. Кроме того, получить жилищный кредит на льготных условиях могут заемщики, воспитывающие ребенка-инвалида.