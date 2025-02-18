Масленица 2025: когда печь блины и где праздновать в Красноярске

Posted 18 февраля, 10:51
Published 18 февраля, 10:51
Modified 18 февраля, 12:58
Updated 18 февраля, 12:58
У этого праздника нет закрепленной даты, но её высчитывают самостоятельно. Чтобы узнать, когда пройдет масленичная неделя, нужно от даты православной Пасхи вычесть 48 дней — так мы узнаем дату Великого поста, который начинается после Масленицы.
В 2025 году Пасха пройдет 20 апреля, а Великий пост начинается 3 марта. Получается, что масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 2 марта.
Праздник появился задолго до принятия христианства. Он посвящен тому, что люди провожают зиму и встречают весну. В дохристианские времена Масленицу праздновали на протяжении двух недель: семь дней до и семь дней после весеннего равноденствия. В этот период было принято проводить пиршества и обряды.
С приходом христианства Масленицу не исключили из праздничного календаря, однако ее стиль и сроки празднования изменились. Христианская церковь переосмыслила праздник и сдвинула основное празднование Масленицы на последнюю неделю перед Великим постом, предшествующим Пасхе. Таким образом, Масленица стала своеобразным мостом между предхристианскими обрядами и христианской практикой.
Одним из главных атрибутов Масленицы являются блины. Во время Масленицы их обязательно подавали с маслом, что, по одной из версий, и дало название празднику. Блины ассоциируются с солнцем и теплом, которое все ждут после долгой зимы. Сейчас блины подаются с различными начинками, например, с икрой, медом или вареньем.
Еще праздник известен своими забавами, включая масленичные гулянья, когда люди веселились, играли в различные игры, плясали и праздновали начало весны. Среди традиционных игр — метание валенков, петушиный бой и другие.
Также для каждого дня недели Масленицы были приняты свои обряды и действия. Вот какие:
В первый день Масленицы, известный как «Встреча», люди пекли первый масленичный блин и отдавали его нуждающимся, чтобы те поминали умерших родственников. В этот день ставилось чучело, которое олицетворяло собой зиму и уходящий год. Его наряжали, украшали лентами и в первые дни праздника «встречали» с почестями: катали на санях, задабривали угощениями и песнями.
День называется «Заигрыши». Это было время для уличных игр и катаний с горок. Молодежь обычно ехала в гости к родным и знакомым. А еще в этот день начинались смотрины, когда молодые люди искали себе вторую половинку.
Среда, известная как «Лакомка», была посвящена тещиным блинам. В этот день зять с друзьями и родными ходили в гости к матери жены на блины.
В день, который носит название «Широкий разгул», люди забывали о работе и веселились. В этот день было принято кататься с горок, водить хороводы, петь песни и состязаться на ярмарках. На реках проходили «стенки на стенку» — праздничные поединки.
В день под названием «Тещины вечерки» уже мать жены приходила в гости на блины к семье зятя, продолжая цепочку гостеприимства и встреч.
Суббота была отведена золовкам. Молодые невестки приглашали в гости сестер мужа, угощая их и даря подарки.
Главный день Масленицы — воскресенье. В этот день люди просили друг у друга прощения и сжигали чучело Масленицы, прощаясь с зимой и встречая весну.
В Татышев-парке рассказали, что 2 марта в восточной части острова пройдут масленичные гулянья. Празднование будет проходить в «традиционном формате». Подробности пообещали опубликовать позже. В прошлые года праздник посещали около 20 тысяч гостей.
Традиционно гулянья проводят еще и в разных районах Красноярска, однако точные даты и места празднования станут известны позднее.
Еще 2 марта Масленицу традиционно отметят в Сухобузимском — путь от Красноярска составит около 70 километров. Праздник продлится с 10:00 до 16:00. Там будут работать ярмарка, концерт, можно будет поесть блины, а в конце праздника сожгут чучело.
Главным событием снова станет «взятие снежного городка» — реконструкция старинной сибирской забавы XVIII–XIX веков.