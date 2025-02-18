Масленица 2025: когда печь блины и где праздновать в Красноярске

В первый день Масленицы, известный как «Встреча», люди пекли первый масленичный блин и отдавали его нуждающимся, чтобы те поминали умерших родственников. В этот день ставилось чучело, которое олицетворяло собой зиму и уходящий год. Его наряжали, украшали лентами и в первые дни праздника «встречали» с почестями: катали на санях, задабривали угощениями и песнями.