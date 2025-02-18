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Posted 18 февраля, 14:44

Published 18 февраля, 14:44

Modified 18 февраля, 14:46

Updated 18 февраля, 14:46

Новая акция «Пятёрочки» — соберите стильную коллекцию интерьера со скидкой до 60%

Новая акция «Пятёрочки» — соберите стильную коллекцию интерьера со скидкой до 60%

18 февраля 2025, 14:44
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка».
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В торговой сети «Пятёрочка» началась новая накопительная акция, позволяющая участникам собрать коллекцию стильных предметов интерьера. Скидка на эту продукцию в магазинах сети составляет до 60%. Акция «Приятные знаки внимания» завершится 14 апреля.

В рамках неё покупателям начисляются электронные наклейки за каждые 200 рублей в чеке, потраченные по карте «Х5 Клуба». Аналогичные бонусы можно получить при покупке товаров партнеров. Чтобы приобрести коллекционный предмет по специальной цене, необходимо накопить не менее 10 электронных наклеек. Количество накопленных бонусов можно узнать на чеке или в мобильном приложении «Пятёрочка». Кроме того, товары из коллекции доступны для покупки по полной стоимости.

Коллекция включает 20 уникальных предметов, таких как элегантные фарфоровые и керамические кружки, ароматические свечи, вазы, разнообразные фигурки, диффузоры и бокалы с оригинальным дизайном. Все эти аксессуары могут стать отличным подарком для близких или сделать более стильным ваш интерьер.

Кроме того, участники акции могут принять участие в захватывающей онлайн-игре, доступной через мобильное приложение торговой сети. Игрокам нужно зарабатывать звездочки и получать бонусы за выполнение заданий различной сложности. Игровая валюта дает возможность разблокировать бонусы и призы, а также ускоряет процесс сбора коллекции акционных предметов в метавселенной.

Более подробную информацию об условиях акции и участии в ней можно найти на сайте podarok.5ka.ru или в мобильном приложении торговой сети.

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