Новая акция «Пятёрочки» — соберите стильную коллекцию интерьера со скидкой до 60%

В рамках неё покупателям начисляются электронные наклейки за каждые 200 рублей в чеке, потраченные по карте «Х5 Клуба». Аналогичные бонусы можно получить при покупке товаров партнеров. Чтобы приобрести коллекционный предмет по специальной цене, необходимо накопить не менее 10 электронных наклеек. Количество накопленных бонусов можно узнать на чеке или в мобильном приложении «Пятёрочка». Кроме того, товары из коллекции доступны для покупки по полной стоимости.