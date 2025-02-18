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Posted 18 февраля, 02:49

Published 18 февраля, 02:49

Modified 18 февраля, 02:51

Updated 18 февраля, 02:51

Общественники минэкологии посетили стройплощадку новых цехов КрАЗа

Общественники минэкологии посетили стройплощадку новых цехов КрАЗа

18 февраля 2025, 02:49
Фото: prmira.ru.
Члены общественного совета при министерстве экологии Красноярского края побывали на Красноярском алюминиевом заводе. В ходе визита они осмотрели электролизное производство и газоочистную установку, где применяются методы сухой и мокрой очистки, а также стройплощадку новых корпусов завода.
«Электролизеры характеризуются низким количеством выбросов. Сейчас все электролизеры загерметизированыполностью, а для старого типа надо было открыть корку электролита, пробить, разгерметизировать, выполнить технологическую операцию, загерметизировать электролизер. Сейчас же имеются технологические лючки. При выполнении процедуры оператор открывает лючок, выполняет операцию и закрывает лючок. Время разгерметизации минимальное» — рассказал мастер участка управления технологий Андрей Богдановский.

На КрАЗе для всех корпусов «ЭкоСодербега» установлены газоочистки с двумя ступенями очистки, что обеспечивает эффективность на уровне 99,7%. В 13 корпусах электролиза внедрена система видеомониторинга, позволяющая значительно снизить выбросы благодаря быстрому обнаружению случаев разгерметизации.

На стройплощадке идут активные работы: уже установлены сваи под новые корпуса, сейчас возводятся стены. В этих корпусах будут установлены экологичные электролизеры РА-550, использующие технологию предварительно обожженных анодов, что полностью исключает выбросы бензапирена. Выбросы фторидов на новом производстве сократятся на две трети.

Общественному совету также представили информацию о переработке отходов производства и замкнутом цикле водооборота, реализованных на КрАЗе.

«Было очень интересно увидеть строительство новых корпусов Красноярского алюминиевого завода. У меня были вопросы про захоронение мокрых хвостов, то есть про захоронение отходов. Нам очень подробно все рассказали и ответили на дополнительные вопросы, которые нас заинтересовали в ходе экскурсии» — поделилась член совета, гендиректор компании по сбору и переработке текстиля Татьяна Романенко.

Профессор СФУ и доктор технических наук Татьяна Кулагина отметила позитивные изменения на предприятии после посещения завода: «Впервые мне показалось, что действительно происходят какие-то изменения, которые будут значимыми для города. Стройка началась — это самое главное. Культура производства, я надеюсь, будет совсем другая. На свои вопросы я точно получила ответы».

#Владислав Савончик
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