Общественники минэкологии посетили стройплощадку новых цехов КрАЗа

Профессор СФУ и доктор технических наук Татьяна Кулагина отметила позитивные изменения на предприятии после посещения завода: «Впервые мне показалось, что действительно происходят какие-то изменения, которые будут значимыми для города. Стройка началась — это самое главное. Культура производства, я надеюсь, будет совсем другая. На свои вопросы я точно получила ответы».