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Posted 18 февраля, 15:24

Published 18 февраля, 15:24

Modified 18 февраля, 15:24

Updated 18 февраля, 15:24

Около 250 туристических проектов с господдержкой будут реализованы МСП в регионах РФ

Около 250 туристических проектов с господдержкой будут реализованы МСП в регионах РФ

18 февраля 2025, 15:24
Фото: 1MI.
Примерно 250 проектов в сфере туризма, по которым оказывается государственная поддержка, были предложены субъектами РФ совместно с Корпорацией МСП малому и среднему бизнесу для воплощения. Эти инициативы можно найти на сервисе «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» цифровой платформы МСП.РФ.

За полгода после запуска сервисом воспользовались 38 регионов, пишет rostovgazeta.ru. Наиболее востребованы у субъектов РФ гостиницы, кемпинги, глэмпинги (86 объектов) и многофункциональные зоны дорожного сервиса (41 объект).

Через сервис подано более 100 заявок от малого и среднего бизнеса на создание объектов туристической инфраструктуры. Около 40% из них на сумму более 11 млрд рублей получили комплексное сопровождение от Корпорации МСП и регионов. Три проекта на общую сумму 4,2 млрд рублей уже структурированы и переданы в банки.

«По сути, создана специальная биржа, где мы объединили спрос регионов и предложения бизнеса по реализации туристических проектов в разных регионах страны. Каждый инвестиционный проект эксперты корпорации вместе с региональными властями помогают структурировать для привлечения банковского финансирования, подобрать и оформить площадки для реализации, — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Каждому предпринимателю мы также предлагаем комплекс федеральных и региональных инструментов развития — более 70 финансовых и нефинансовых механизмов. Бизнес может сразу выбрать подходящие и подать на них заявки».

Среди МСП, воспользовавшихся сервисом «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», есть компания из Москвы. Она создаёт федеральную сеть глэмпингов с объёмом собственных инвестиций 100 млн рублей. Чтобы реализовать проект, ей нужны были земельные участки, которые предприниматель решил искать через цифровую платформу МСП.РФ. Корпорация МСП подобрала по запрошенным параметрам и предложила для этого бизнеса более 50 вариантов в 10 регионах. Сейчас инвестор готовит пакет документов по четырём участкам для заключения инвестсоглашения с Московской областью и оформления их без торгов.

Сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» запущен Корпорацией МСП в 2024 году на цифровой платформе МСП.РФ. Он позволяет предпринимателям изучить информацию о потребностях регионов в создании объектов туристической инфраструктуры, воспользоваться региональными и федеральными инструментами поддержки инвестпроектов с возможностью комплексного сопровождения, подать заявку на реализацию своего проекта в сфере туризма.

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