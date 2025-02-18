Около 250 туристических проектов с господдержкой будут реализованы МСП в регионах РФ

Среди МСП, воспользовавшихся сервисом «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», есть компания из Москвы. Она создаёт федеральную сеть глэмпингов с объёмом собственных инвестиций 100 млн рублей. Чтобы реализовать проект, ей нужны были земельные участки, которые предприниматель решил искать через цифровую платформу МСП.РФ. Корпорация МСП подобрала по запрошенным параметрам и предложила для этого бизнеса более 50 вариантов в 10 регионах. Сейчас инвестор готовит пакет документов по четырём участкам для заключения инвестсоглашения с Московской областью и оформления их без торгов.