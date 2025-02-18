Около 250 туристических проектов с господдержкой будут реализованы МСП в регионах РФ

Posted 18 февраля, 15:24
Published 18 февраля, 15:24
Modified 18 февраля, 15:24
Updated 18 февраля, 15:24
За полгода после запуска сервисом воспользовались 38 регионов, пишет rostovgazeta.ru. Наиболее востребованы у субъектов РФ гостиницы, кемпинги, глэмпинги (86 объектов) и многофункциональные зоны дорожного сервиса (41 объект).
Через сервис подано более 100 заявок от малого и среднего бизнеса на создание объектов туристической инфраструктуры. Около 40% из них на сумму более 11 млрд рублей получили комплексное сопровождение от Корпорации МСП и регионов. Три проекта на общую сумму 4,2 млрд рублей уже структурированы и переданы в банки.
«По сути, создана специальная биржа, где мы объединили спрос регионов и предложения бизнеса по реализации туристических проектов в разных регионах страны. Каждый инвестиционный проект эксперты корпорации вместе с региональными властями помогают структурировать для привлечения банковского финансирования, подобрать и оформить площадки для реализации, — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Каждому предпринимателю мы также предлагаем комплекс федеральных и региональных инструментов развития — более 70 финансовых и нефинансовых механизмов. Бизнес может сразу выбрать подходящие и подать на них заявки».
Среди МСП, воспользовавшихся сервисом «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», есть компания из Москвы. Она создаёт федеральную сеть глэмпингов с объёмом собственных инвестиций 100 млн рублей. Чтобы реализовать проект, ей нужны были земельные участки, которые предприниматель решил искать через цифровую платформу МСП.РФ. Корпорация МСП подобрала по запрошенным параметрам и предложила для этого бизнеса более 50 вариантов в 10 регионах. Сейчас инвестор готовит пакет документов по четырём участкам для заключения инвестсоглашения с Московской областью и оформления их без торгов.
Сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» запущен Корпорацией МСП в 2024 году на цифровой платформе МСП.РФ. Он позволяет предпринимателям изучить информацию о потребностях регионов в создании объектов туристической инфраструктуры, воспользоваться региональными и федеральными инструментами поддержки инвестпроектов с возможностью комплексного сопровождения, подать заявку на реализацию своего проекта в сфере туризма.