Пассажиры стали чаще пользоваться камерами хранения на вокзалах КрасЖД

Posted 18 февраля, 08:52
Published 18 февраля, 08:52
Modified 18 февраля, 08:54
Updated 18 февраля, 08:54
Чаще всего современные ячейки арендовали пассажиры на вокзале Красноярска (2,7 тысячи) и Абакана (458). При этом в январе этого года пассажиры оставляли свои вещи в камерах хранения нового образца на более длительное время, чем ранее.
Рост популярности этого сервиса зафиксирован и в 2024 году — за 12 месяцев им воспользовались более 54,5 тысяч пассажиров Красноярской магистрали, что на 3,4% больше, чем в 2023 году. На вокзале Красноярска к услуге автоматических камер хранения в прошлом году обратились 45,4 тысячи пассажиров, с ростом на 3,8%. В Абакане багаж сдавали 7,2 тысячи раз (+7,4%).
Всего на Красноярской железной дороге автоматическими камерами хранения оборудованы вокзалы семи крупных пассажирских станций: Красноярск, Ачинск, Боготол, Канск, Заозерная в Красноярском крае, Абакан в Хакасии и Мариинск в Кемеровской области. В общей сложности на них функционирует 380 ячеек. В том числе, для удобства и комфорта путешественников 100 камер было установлено к туристическому сезону 2024 года.
Автоматические камеры хранения работают круглосуточно. У пассажиров есть возможность самостоятельно выбрать подходящую по габаритам ячейку (стандартную, среднюю или большую — 60, 90 или 180 см в высоту соответственно). При этом оплата предусмотрена не за количество багажных мест, а за время пользования ячейкой. Сервис предусматривает почасовую тарификацию — от 1 до 120 часов.