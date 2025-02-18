Пассажиры стали чаще пользоваться камерами хранения на вокзалах КрасЖД

Рост популярности этого сервиса зафиксирован и в 2024 году — за 12 месяцев им воспользовались более 54,5 тысяч пассажиров Красноярской магистрали, что на 3,4% больше, чем в 2023 году. На вокзале Красноярска к услуге автоматических камер хранения в прошлом году обратились 45,4 тысячи пассажиров, с ростом на 3,8%. В Абакане багаж сдавали 7,2 тысячи раз (+7,4%).