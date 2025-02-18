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Posted 18 февраля, 08:52

Published 18 февраля, 08:52

Modified 18 февраля, 08:54

Updated 18 февраля, 08:54

Пассажиры стали чаще пользоваться камерами хранения на вокзалах КрасЖД

Пассажиры стали чаще пользоваться камерами хранения на вокзалах КрасЖД

18 февраля 2025, 08:52
Фото: КрасЖД.
В январе 2025 года автоматической камерой хранения на вокзалах Красноярской железной дороги воспользовались 3,6 тысяч пассажиров — это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего современные ячейки арендовали пассажиры на вокзале Красноярска (2,7 тысячи) и Абакана (458). При этом в январе этого года пассажиры оставляли свои вещи в камерах хранения нового образца на более длительное время, чем ранее.

Рост популярности этого сервиса зафиксирован и в 2024 году — за 12 месяцев им воспользовались более 54,5 тысяч пассажиров Красноярской магистрали, что на 3,4% больше, чем в 2023 году. На вокзале Красноярска к услуге автоматических камер хранения в прошлом году обратились 45,4 тысячи пассажиров, с ростом на 3,8%. В Абакане багаж сдавали 7,2 тысячи раз (+7,4%).

Всего на Красноярской железной дороге автоматическими камерами хранения оборудованы вокзалы семи крупных пассажирских станций: Красноярск, Ачинск, Боготол, Канск, Заозерная в Красноярском крае, Абакан в Хакасии и Мариинск в Кемеровской области. В общей сложности на них функционирует 380 ячеек. В том числе, для удобства и комфорта путешественников 100 камер было установлено к туристическому сезону 2024 года.

Автоматические камеры хранения работают круглосуточно. У пассажиров есть возможность самостоятельно выбрать подходящую по габаритам ячейку (стандартную, среднюю или большую — 60, 90 или 180 см в высоту соответственно). При этом оплата предусмотрена не за количество багажных мест, а за время пользования ячейкой. Сервис предусматривает почасовую тарификацию — от 1 до 120 часов.

#Владислав Савончик
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