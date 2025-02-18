В Красноярском крае больные раком не могут получить льготные лекарства. Почему?

Posted 18 февраля, 07:48
Published 18 февраля, 07:48
Modified 18 февраля, 08:23
Updated 18 февраля, 08:23
О проблеме пишет депутат заксобрания Алексей Бойков. Он написал, что к моменту осенней корректировки бюджета в крае было порядка 11 тысяч отложенных рецептов на такие лекарства.
«Поток жалоб на обеспечение препаратами, в том числе для онкобольных и людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы, не иссякает. Через соцсети, электронную почту и приемную ко мне поступают подобные обращения ежемесячно», — говорит депутат.
В минздраве депутату сообщили, что одна партия лекарств для онкобольных «Анастрозол» на склад так и не пришла, хотя препараты должны были быть в крае еще 30 января.
Вторая партия этого же лекарства пришла на склады, но с задержкой в три недели. В минздраве заявили, что их подвел поставщик — компания «Бионафарм».
При этом лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, на перебои с которыми жалуются люди, еще не купили. Минздрав «только в процессе закупки» — часть контрактов все еще на стадии заключения.
По тем контрактам, что уже успели заключить, лекарства придут до 25 февраля.
Сейчас в ситуации с поставками разбирается прокуратура.