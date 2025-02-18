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Posted 18 февраля, 07:48

Published 18 февраля, 07:48

Modified 18 февраля, 08:23

Updated 18 февраля, 08:23

В Красноярском крае больные раком не могут получить льготные лекарства. Почему?

В Красноярском крае больные раком не могут получить льготные лекарства. Почему?

18 февраля 2025, 07:48
Фото: 1MI.
Минздрав Красноярского края признал проблему с поставкой льготных лекарств. Люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы и онкологией не могут получить препараты месяцами.

О проблеме пишет депутат заксобрания Алексей Бойков. Он написал, что к моменту осенней корректировки бюджета в крае было порядка 11 тысяч отложенных рецептов на такие лекарства.

«Поток жалоб на обеспечение препаратами, в том числе для онкобольных и людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы, не иссякает. Через соцсети, электронную почту и приемную ко мне поступают подобные обращения ежемесячно», — говорит депутат.

В минздраве депутату сообщили, что одна партия лекарств для онкобольных «Анастрозол» на склад так и не пришла, хотя препараты должны были быть в крае еще 30 января.

Вторая партия этого же лекарства пришла на склады, но с задержкой в три недели. В минздраве заявили, что их подвел поставщик — компания «Бионафарм».

При этом лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, на перебои с которыми жалуются люди, еще не купили. Минздрав «только в процессе закупки» — часть контрактов все еще на стадии заключения.

Фото: t.me/komandaBoikova

По тем контрактам, что уже успели заключить, лекарства придут до 25 февраля.

Сейчас в ситуации с поставками разбирается прокуратура.

  • Ранее мы рассказывали, что в Красноярске из аптек исчез препарат, который жизненно необходим людям с рассеянным склерозом. В краевом минздраве тогда заявили, что препарат находится «в закупке».
  • На юге Красноярского края люди вообще не могут получить лекарства — аптек во многих населенных пунктах там просто нет.
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