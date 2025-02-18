Сварилась в кипятке? Подруга рассказала об умершей в ванне жительнице Ачинска

Posted 18 февраля, 04:50
Published 18 февраля, 04:50
Modified 18 февраля, 08:35
Updated 18 февраля, 08:35
Случай произошел 9 февраля в одной из квартир Ачинска. По данным СК, сожитель Виктории нашел ее тело ночью в ванне в горячей воде, на нем были ожоги от высокой температуры.
При осмотре квартиры нашли вещество, похожее на наркотическое средство. Сейчас СК устанавливает точную причину смерти девушки. Ей было 32 года.
Подруга погибшей Анита рассказала krsk.aif.ru, что Виктория была хорошей девушкой. Она работала консультантом в ювелирном магазине, а по вечерам — на студии, где занималась творчеством. Благодаря рэпу у нее было много поклонников.
По словам Аниты, они каждый день общались с Викторией, поддерживали друг друга и помогали советами. Виктория мечтала уехать в большой город и стать известной певицей, выйти замуж и создать семью.
«Своей светлой душой и красивыми глазами она заряжала позитивом тысячи людей. Это очень большая потеря».