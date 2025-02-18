В больницах края прокомментировали слухи о массовых сокращениях

Секретарь главврача Ачинской межрайонной больницы тогда нам заявила, что у нее нет информации о возможном увольнении персонала и закрытии отделений. В пресс-службе красноярской больницы №20 «ПМ» говорили, что «официального» решения о закрытии роддома №6 нет и он продолжает работать в прежнем режиме.