В больницах края прокомментировали слухи о массовых сокращениях

Posted 18 февраля, 11:29
Published 18 февраля, 11:29
Modified 18 февраля, 13:24
Updated 18 февраля, 13:24
Красноярский политолог Алексей Аксютенко ранее сообщал, что, по информации «неравнодушных граждан», новому министру здравоохранения края Наталии Говорушкиной якобы направили на утверждение документы, предусматривающие закрытие фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях с населением менее 100 человек и сокращение отделений, которые не выполняют план, а также медперсонала.
Сообщалось, что сокращения могут, например, затронуть медучреждения в Норильске и Ачинске. Также утверждалось, что в Красноярске якобы решили закрыть роддом №6, который входит в состав 20-й больницы.
На прошлой неделе «ПМ» в пресс-службе минздрава Красноярского края не прокомментировали суть сообщения, но назвали «данные непроверенными» и посоветовали напрямую связаться с больницами.
Секретарь главврача Ачинской межрайонной больницы тогда нам заявила, что у нее нет информации о возможном увольнении персонала и закрытии отделений. В пресс-службе красноярской больницы №20 «ПМ» говорили, что «официального» решения о закрытии роддома №6 нет и он продолжает работать в прежнем режиме.
Информация о возможных изменениях в здравоохранении края вызвала общественный резонанс. Пользователи соцсетей, анонимные телеграм-каналы, СМИ, медики продолжают обсуждать тему.
18 февраля в заксобрании Красноярского края состоялось заседание комитета по охране здоровья и социальной политике, на котором говорили о работе роддомов и отделений.
Депутат краевого ЗС Илья Зайцев после заседания комитета заявил, что речи о закрытии родильного дома №6 при больнице №20 не идет. Он сказал, что теперь беременных женщин с патологиями, включая сахарный диабет, будут госпитализировать в перинатальный центр.
Зайцев добавил, что в ходе комитета министр здравоохранения Наталия Говорушкина сказала, что никаких решений и планов по закрытию родового отделения в Богучанской районной больнице не принималось.
В Ачинской межрайонной больнице сообщили в соцсетях, что сокращать санитаров они не планируют. При этом в медучреждении отметили, что ставки, которые не заняты, будут сокращены.
«По штатному расписанию в Ачинской МРБ — 252 ставки санитаров, которые заняты 217 физическими лицами. Сокращение санитаров не предусмотрено. Оптимизация штатного расписания будет касаться вакантных, не занимаемых длительный период времени ставок. Закрытие ФАПов, отделений не планируется».
В краевом минздраве не дают развернутых комментариев. Однако 18 февраля в соцсетях министерства появилась информация о том, что в Красноярском крае планируют открыть 35 новых фельдшерско-акушерских пунктов.
Публичных опровержений и комментариев о возможных сокращениях медперсонала и закрытии отделений от министра здравоохранения края не было.
В начале февраля депутат заксобрания Алексей Бойков рассказал «ПМ» о том, что в Красноярском крае массово отправили в отставку главврачей больниц. По информации парламентария, всего ему известно об отставке около 20 главврачей.
Бойков говорил, что причина отставок ему неизвестна, однако он считает, что врачей могли уволить по разным причинам, в том числе из-за возраста и недостижения результатов.
Депутат Илья Зайцев сообщал «ПМ», что знает об отставке некоторых главных врачей, и назвал это «обычным рабочим процессом».
В пресс-службе краевого минздрава нам заявляли, что в системе здравоохранения происходят кадровые «изменения для обеспечения функционирования медицинских учреждений на должном уровне».