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Posted 18 февраля, 10:22

Published 18 февраля, 10:22

Modified 18 февраля, 10:24

Updated 18 февраля, 10:24

В Красноярске увеличат число мест, которые обработают от клещей. Где будет безопасно?

В Красноярске увеличат число мест, которые обработают от клещей. Где будет безопасно?

18 февраля 2025, 10:22
Фото: admkrsk.ru.
В Красноярске в 2025 году от клещей планируют обработать более 466 га. Это на 6 га больше, чем в 2024 году.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, скоро на сайте госзакупок начнется поиск подрядчика, который будет проводить обработку. Места, где пройдут массовые профилактические обработки, определит Роспотребнадзор — точный список участков с адресными привязками сейчас формируется.

Однако, как заявляют в мэрии, в список точно войдут территории, прилегающие к лесу, и участки, где активность клещей наблюдалась в предыдущие годы.

В этом году в список добавились Кировский район (8,5 га) и Ленинский район (17 га) — там, по заявлению мэрии, обработка раньше не требовалась.

«Уменьшилась площадь работ в Центральном (9,7 га) и Советском (65,5 га) — активность клещей там наблюдалась на пустырях, которые сейчас застроились. В Свердловском районе площадь обработки увеличилась (с 58 га до 61,3 га). Самая большая дезинфекция ждет Октябрьский район (96,7 га)», — рассказали в администрации.
  • В 2024 году больше 14 тысяч жителей края пострадали от укусов клещей. У 266 человек нашли клещевой вирусный энцефалит, у 208 — боррелиоз, у 17 — сибирский клещевой тиф. Еще по одному человеку заболели эрлихиозом и анаплазмозом.
  • Ранее специалисты Роспотребнадзора Красноярского края рассказали, где в регионе будет много клещей в 2025 году.
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