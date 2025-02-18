В Красноярске увеличат число мест, которые обработают от клещей. Где будет безопасно?

Posted 18 февраля, 10:22
Published 18 февраля, 10:22
Modified 18 февраля, 10:24
Updated 18 февраля, 10:24
Как сообщили в департаменте городского хозяйства, скоро на сайте госзакупок начнется поиск подрядчика, который будет проводить обработку. Места, где пройдут массовые профилактические обработки, определит Роспотребнадзор — точный список участков с адресными привязками сейчас формируется.
Однако, как заявляют в мэрии, в список точно войдут территории, прилегающие к лесу, и участки, где активность клещей наблюдалась в предыдущие годы.
В этом году в список добавились Кировский район (8,5 га) и Ленинский район (17 га) — там, по заявлению мэрии, обработка раньше не требовалась.
«Уменьшилась площадь работ в Центральном (9,7 га) и Советском (65,5 га) — активность клещей там наблюдалась на пустырях, которые сейчас застроились. В Свердловском районе площадь обработки увеличилась (с 58 га до 61,3 га). Самая большая дезинфекция ждет Октябрьский район (96,7 га)», — рассказали в администрации.