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Posted 18 февраля, 02:28

Published 18 февраля, 02:28

Modified 18 февраля, 08:53

Updated 18 февраля, 08:53

В Красноярске водитель специально не пропускал машину для лежачих больных

В Красноярске водитель специально не пропускал машину для лежачих больных

18 февраля 2025, 02:28
Фото: Автохамы Красноярска.
В Красноярске водитель иномарки на Октябрьском мосту мешал проехать спецавтомобилю, в котором перевозят лежачих больных.

Запись инцидента опубликовали в телеграм-канале «Автохамы Красноярска». Автор ролика рассказал, что утром 17 февраля спецавтомобиль «спокойно» ехал по Октябрьскому мосту.

По словам очевидца, в какой-то момент водитель «Тойоты» выехал на выделенную полосу и начал перегораживать проезд спецтранспорту, провоцируя аварийную ситуацию.

«Ехал он [водитель „Тойоты“] весь промежуток Октябрьского моста по выделенной полосе с минимальной скоростью, не давая возможности проехать спецтранспорту!»
Видео: Автохамы Красноярска / t.me/gibdd124.

В Госавтоинспекции сообщили, что установили личность водителя «Тойоты». Им оказался 41-летний красноярец.

В отношении автовладельца составили административный материал за движение по полосе для маршрутного транспорта и создание помех (часть 1.1 статья 12.17 КоАП РФ). Красноярцу грозит штраф — 2250 рублей.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#ГИБДД#Октябрьский мост#Нарушения#Водитель
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