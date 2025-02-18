В Красноярске водитель специально не пропускал машину для лежачих больных

Posted 18 февраля, 02:28
Published 18 февраля, 02:28
Modified 18 февраля, 08:53
Updated 18 февраля, 08:53
Запись инцидента опубликовали в телеграм-канале «Автохамы Красноярска». Автор ролика рассказал, что утром 17 февраля спецавтомобиль «спокойно» ехал по Октябрьскому мосту.
По словам очевидца, в какой-то момент водитель «Тойоты» выехал на выделенную полосу и начал перегораживать проезд спецтранспорту, провоцируя аварийную ситуацию.
«Ехал он [водитель „Тойоты“] весь промежуток Октябрьского моста по выделенной полосе с минимальной скоростью, не давая возможности проехать спецтранспорту!»
В Госавтоинспекции сообщили, что установили личность водителя «Тойоты». Им оказался 41-летний красноярец.
В отношении автовладельца составили административный материал за движение по полосе для маршрутного транспорта и создание помех (часть 1.1 статья 12.17 КоАП РФ). Красноярцу грозит штраф — 2250 рублей.