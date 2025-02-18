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Posted 18 февраля, 02:59

Published 18 февраля, 02:59

Modified 18 февраля, 03:06

Updated 18 февраля, 03:06

В Красноярском крае охраннику детсада грозит до 5 лет за неудачную шутку о бомбе

В Красноярском крае охраннику детсада грозит до 5 лет за неудачную шутку о бомбе

18 февраля 2025, 02:59
Фото: 1MI.
В Красноярском крае против жителя Минусинска завели уголовное дело за ложное сообщение о террористической угрозе.

Как рассказали в МВД, в полицию позвонил неизвестный и заявил, что в сторону детского сада идет мужчина, у которого при себе есть бомба. Приехавшие на место сотрудники, не нашли подозрительных лиц и предметов, представляющих опасность.

Впоследствии выяснилось, что в полицию позвонил охранник детского сада. С ним связался неизвестный и сообщил об угрозе.

Оказалось, что о бомбе сообщил 49-летний охранник детсада. Он решил разыграть своего напарника и позвонил ему, однако мужчина не узнал голос знакомого и обратился в полицию.

В отношении 49-летнего мужчины завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (часть 2 статья 207 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

  • В феврале этого года в Норильске сотрудники полиции задержали двоих подростков, которые «минировали» городские школы. Подросток признался, что он хотел сорвать учебный процесс.
  • Ранее мы писали о красноярском подростке, который заказал «минирование» школы. Подросток не подготовился к контрольной.
  • До этого мы рассказывали о 38-летнем жителе Красноярска, который из ревности решил «заминировать» АЗС, на которой работала его девушка. Мужчина получил условный срок.
  • Тут мы писали о красноярце, который сообщил о «минировании» магазина и больницы ради ночлега в полиции.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Полиция#Красноярский край#Минусинск#МВД#Детсад#Уголовное дело
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