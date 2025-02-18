В Красноярском крае охраннику детсада грозит до 5 лет за неудачную шутку о бомбе

Posted 18 февраля, 02:59
Published 18 февраля, 02:59
Modified 18 февраля, 03:06
Updated 18 февраля, 03:06
Как рассказали в МВД, в полицию позвонил неизвестный и заявил, что в сторону детского сада идет мужчина, у которого при себе есть бомба. Приехавшие на место сотрудники, не нашли подозрительных лиц и предметов, представляющих опасность.
Впоследствии выяснилось, что в полицию позвонил охранник детского сада. С ним связался неизвестный и сообщил об угрозе.
Оказалось, что о бомбе сообщил 49-летний охранник детсада. Он решил разыграть своего напарника и позвонил ему, однако мужчина не узнал голос знакомого и обратился в полицию.
В отношении 49-летнего мужчины завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (часть 2 статья 207 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.