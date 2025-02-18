В Красноярском крае торговую сеть «Командор» оштрафовали на 300 тысяч. За что?

Posted 18 февраля, 03:47
Published 18 февраля, 03:47
Modified 18 февраля, 09:01
Updated 18 февраля, 09:01
Проверки прошли в минувшем году в супермаркетах и дискаунтерах сети, расположенных по всему Красноярском краю. В ходе проверок в нескольких магазинах специалисты обнаружили нарушения.
К примеру, в магазинах хранили и продавали продукты с нарушением правил хранения. Еще на полках нашли гнилые продукты.
Кроме того, в помещениях магазинов не проводили регулярную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
«Пыль и мусор на витринах и стеллажах, грязные тележки для покупателей. В ряде магазинов и вовсе оборудование было покрыто ржавчиной».
Еще в магазинах торговой сети выявили несоблюдение требований технических регламентов. В итоге «Командору» выписали штраф в размере 300 тысяч рублей и выдали предписания об устранении всех нарушений.
В торговой сети заявили «Проспекту Мира», что человеческий фактор не всегда поддается полному контролю, несмотря на «усилия по улучшению работы магазинов».
«Мы быстро реагируем на проверки надзорных органов и своевременно устраняем выявленные нарушения, стремясь избежать их повторения. Каждый случай тщательно проверяется. Кроме того, мы активно боремся с такими ситуациями, регулярно работая с отзывами покупателей», — сказал руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.
О нарушениях в магазинах сети просят сообщать по телефону службы клиентской поддержки: 8-800-350-5000.