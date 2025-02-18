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Posted 18 февраля, 03:47

Published 18 февраля, 03:47

Modified 18 февраля, 09:01

Updated 18 февраля, 09:01

В Красноярском крае торговую сеть «Командор» оштрафовали на 300 тысяч. За что?

В Красноярском крае торговую сеть «Командор» оштрафовали на 300 тысяч. За что?

18 февраля 2025, 03:47
Фото: Роспотребнадзор Красноярск.
Краевой Роспотребнадзор провел масштабные проверки магазинов красноярской сети «Командор». Специалисты проверили больше 120 магазинов.

Проверки прошли в минувшем году в супермаркетах и дискаунтерах сети, расположенных по всему Красноярском краю. В ходе проверок в нескольких магазинах специалисты обнаружили нарушения.

К примеру, в магазинах хранили и продавали продукты с нарушением правил хранения. Еще на полках нашли гнилые продукты.

Кроме того, в помещениях магазинов не проводили регулярную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

«Пыль и мусор на витринах и стеллажах, грязные тележки для покупателей. В ряде магазинов и вовсе оборудование было покрыто ржавчиной».
Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Еще в магазинах торговой сети выявили несоблюдение требований технических регламентов. В итоге «Командору» выписали штраф в размере 300 тысяч рублей и выдали предписания об устранении всех нарушений.

В торговой сети заявили «Проспекту Мира», что человеческий фактор не всегда поддается полному контролю, несмотря на «усилия по улучшению работы магазинов».

«Мы быстро реагируем на проверки надзорных органов и своевременно устраняем выявленные нарушения, стремясь избежать их повторения. Каждый случай тщательно проверяется. Кроме того, мы активно боремся с такими ситуациями, регулярно работая с отзывами покупателей», — сказал руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.

О нарушениях в магазинах сети просят сообщать по телефону службы клиентской поддержки: 8-800-350-5000.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазины#Красноярский край#Роспотребнадзор#Нарушения#Командор
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