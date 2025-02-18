В школе под Красноярском дети ежедневно издеваются над учеником с особенностями

Posted 18 февраля, 07:10
Published 18 февраля, 07:10
Modified 18 февраля, 07:16
Updated 18 февраля, 07:16
В телеграм-канале «ЧП 124» появилась запись инцидента. В ролике видно, как один из учеников бьет мальчика и пинает его по голове.
В межрегиональном центре по делам детей говорят, что издевательства над школьником продолжаются около года и происходят каждый день. Сообщается, что над мальчиком издеваются одноклассники и другие ученики.
В центре рассказали, что к ним обратились родители одноклассников мальчика. Они предполагают, что у него могут быть особенности психического развития.
Как утверждают родители школьников, мама школьника не признает проблему и обвиняет в агрессии других учеников. Также взрослые считают, что бездействие руководства учреждения может привести к серьезным последствиям.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в Зыковскую среднюю школу. В приемной нам подтвердили, что ролик действительно был записан в их учреждении.
«Сейчас идет разбирательство. Мы видели этот ролик. Проблема действительно есть, психологи беседовали с родителями ребенка, в том числе в этом году.
Различные ведомства уже запрашивают информацию по этой ситуации. Извините, директор находится на совещании, я не могу ничего комментировать».
В прокуратуре и МВД корреспонденту «ПМ» сообщили, что сотрудники ведомств сейчас проводят проверку и выясняют подробности ситуации.