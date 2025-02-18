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Posted 18 февраля, 07:10

Published 18 февраля, 07:10

Modified 18 февраля, 07:16

Updated 18 февраля, 07:16

В школе под Красноярском дети ежедневно издеваются над учеником с особенностями

В школе под Красноярском дети ежедневно издеваются над учеником с особенностями

18 февраля 2025, 07:10
Фото: ЧП 124.
В Красноярском крае ученики зыковской школы издеваются над мальчиком. Родители других школьников заявляют, что руководство учреждения якобы знает о ситуации, но никаких мер не предпринимает.

В телеграм-канале «ЧП 124» появилась запись инцидента. В ролике видно, как один из учеников бьет мальчика и пинает его по голове.

Видео: ЧП 124.

В межрегиональном центре по делам детей говорят, что издевательства над школьником продолжаются около года и происходят каждый день. Сообщается, что над мальчиком издеваются одноклассники и другие ученики.

В центре рассказали, что к ним обратились родители одноклассников мальчика. Они предполагают, что у него могут быть особенности психического развития.

Как утверждают родители школьников, мама школьника не признает проблему и обвиняет в агрессии других учеников. Также взрослые считают, что бездействие руководства учреждения может привести к серьезным последствиям.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в Зыковскую среднюю школу. В приемной нам подтвердили, что ролик действительно был записан в их учреждении.

«Сейчас идет разбирательство. Мы видели этот ролик. Проблема действительно есть, психологи беседовали с родителями ребенка, в том числе в этом году.
Различные ведомства уже запрашивают информацию по этой ситуации. Извините, директор находится на совещании, я не могу ничего комментировать».

В прокуратуре и МВД корреспонденту «ПМ» сообщили, что сотрудники ведомств сейчас проводят проверку и выясняют подробности ситуации.

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#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Дети#Красноярский край#Прокуратура#Школа#Школьники#Зыково#Издевательство
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