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Posted 18 февраля, 11:21

Published 18 февраля, 11:21

Modified 19 февраля, 03:19

Updated 19 февраля, 03:19

Правительство края объяснило, почему переплатило за «Галерею Енисей» 150 млн

Власти объяснили переплату за «Галерею Енисей». Финальную стоимость еще не называют

18 февраля 2025, 11:21

Правительство края объяснило, почему переплатило за «Галерею Енисей» 150 млн

Правительство Красноярского края выкупило ТЦ «Галерея Енисей» под национальный центр «Россия». На покупку здания потратили 900 миллионов рублей, хотя ранее оно стояло на продаже за 750 миллионов. «Проспект Мира» спросил, почему край переплатил 150 миллионов и сколько еще потратит.

«Галерею Енисей» строили с 2004 года по 2015 год. Часть комплекса выставляли на продажу как минимум с осени 2020 года — тогда стоимость была почти 1,6 миллиарда, потом снизилась до 750 миллионов рублей.

С 15 января 2025 года комплексом владеет Сибирский институт развития креативных индустрий (учредитель — Красноярский край). Институт купил его у банка «Международный финансовый клуб», который владел недвижимостью с 2018 года.

В пресс-службе правительства нам заявили, что за 750 миллионов было выставлено не все здание, а лишь его часть. Для «формирования единого пространства были выкуплены дополнительные помещения у разных собственников».

Из краевого бюджета выделили еще 460 миллионов на проектирование, оснащение и ремонтно-строительные работы, при этом финальная цена работ пока неизвестна.

«Предстоит застроить площади, создать и наполнить экспозиции, места общего пользования, концертное и конгрессно-выставочное пространство, обеспечить высокие требования безопасности для гостей. Финальная стоимость будет определена после разработки ПСД на помещения и всех экспозиционных отраслевых площадок», — ответили «ПМ» в пресс-службе правительства.

Чиновники отмечают, что сейчас ведется «работа, направленная на предоставление межбюджетных трансферов из федерального бюджета».

«Филиал станет семейно-досуговым центром. Наследие выставки „Россия“ будет значительно дополнено: появятся экспо края о достижениях и перспективах развития, событийная площадка, зоны для деловых встреч, конгрессно-выставочный и концертный залы, лектории, детские игровые, универмаг сибирских брендов. Все вместе это станет местом для проведения досуга и образования молодежи, семей с детьми, старшего поколения, для притяжения туристов», — заявляют в краевом правительстве.
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#Владислав Савончик#Недвижимость#Бюджет#Красноярский край#Правительство#Галерея Енисей#Покупка#Переплата
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