Власти объяснили переплату за «Галерею Енисей». Финальную стоимость еще не называют

Posted 18 февраля, 11:21
Published 18 февраля, 11:21
Modified 19 февраля, 03:19
Updated 19 февраля, 03:19
«Галерею Енисей» строили с 2004 года по 2015 год. Часть комплекса выставляли на продажу как минимум с осени 2020 года — тогда стоимость была почти 1,6 миллиарда, потом снизилась до 750 миллионов рублей.
С 15 января 2025 года комплексом владеет Сибирский институт развития креативных индустрий (учредитель — Красноярский край). Институт купил его у банка «Международный финансовый клуб», который владел недвижимостью с 2018 года.
В пресс-службе правительства нам заявили, что за 750 миллионов было выставлено не все здание, а лишь его часть. Для «формирования единого пространства были выкуплены дополнительные помещения у разных собственников».
Из краевого бюджета выделили еще 460 миллионов на проектирование, оснащение и ремонтно-строительные работы, при этом финальная цена работ пока неизвестна.
«Предстоит застроить площади, создать и наполнить экспозиции, места общего пользования, концертное и конгрессно-выставочное пространство, обеспечить высокие требования безопасности для гостей. Финальная стоимость будет определена после разработки ПСД на помещения и всех экспозиционных отраслевых площадок», — ответили «ПМ» в пресс-службе правительства.
Чиновники отмечают, что сейчас ведется «работа, направленная на предоставление межбюджетных трансферов из федерального бюджета».
«Филиал станет семейно-досуговым центром. Наследие выставки „Россия“ будет значительно дополнено: появятся экспо края о достижениях и перспективах развития, событийная площадка, зоны для деловых встреч, конгрессно-выставочный и концертный залы, лектории, детские игровые, универмаг сибирских брендов. Все вместе это станет местом для проведения досуга и образования молодежи, семей с детьми, старшего поколения, для притяжения туристов», — заявляют в краевом правительстве.