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Posted 18 февраля, 01:23

Published 18 февраля, 01:23

Modified 18 февраля, 09:02

Updated 18 февраля, 09:02

Жительнице края в «ДНС» отказались возвращать деньги за стиральную машину без отжима

Жительнице края в «ДНС» отказались возвращать деньги за стиральную машину без отжима

18 февраля 2025, 01:23
Фото: 1MI.
В Красноярском крае жительница Заозерного купила в магазине неисправную стиральную машину. Однако деньги ей возвращать отказались.

Покупательница рассказала, что в сентябре 2024 года приобрела в «ДНС» стиральную машину. При первой стирке выяснилось, что опция «отжим» не работает.

По словам женщины, она обратилась в магазин и потребовала вернуть деньги, но получила отказ. Продавец предложил ей сдать товар в ремонт.

Тогда жительница Заозерного обратилась в Роспотребнадзор, специалисты которого помогли ей составить письменную претензию. В итоге магазин все-таки вернул женщине деньги за стиральную машину — 19 990 рублей.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Магазин#Красноярский край#Роспотребнадзор#Заозерный#ДНС
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