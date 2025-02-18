Жительнице края в «ДНС» отказались возвращать деньги за стиральную машину без отжима

Posted 18 февраля, 01:23
Published 18 февраля, 01:23
Modified 18 февраля, 09:02
Updated 18 февраля, 09:02
Покупательница рассказала, что в сентябре 2024 года приобрела в «ДНС» стиральную машину. При первой стирке выяснилось, что опция «отжим» не работает.
По словам женщины, она обратилась в магазин и потребовала вернуть деньги, но получила отказ. Продавец предложил ей сдать товар в ремонт.
Тогда жительница Заозерного обратилась в Роспотребнадзор, специалисты которого помогли ей составить письменную претензию. В итоге магазин все-таки вернул женщине деньги за стиральную машину — 19 990 рублей.