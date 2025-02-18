Фильм о Пушкине с Юрой Борисовым стал самым кассовым в Красноярске за месяц. Отзывы

Posted 18 февраля, 08:57
Published 18 февраля, 08:57
Modified 19 февраля, 05:21
Updated 19 февраля, 05:21
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (12+) вышел в прокат 14 февраля 2025 года. Главные роли исполняют Юра Борисов — Александр Пушкин, Алена Долголенко — Наталья Гончарова, Кай Гетц — Пушкин-лицеист. Режиссером ленты стал красноярец Феликс Умаров.
В Красноярске фильм посмотрели уже 10,8 тысячи жителей — всего прошло 457 сеансов, согласно данным ЕАИС на 18 февраля. В городе кинокартина собрала 5,48 миллиона рублей: за месяц она заняла первое место по сборам.
Общие сборы фильма в России за почти неделю проката составляют 482,7 миллиона рублей. Большую часть из них — 421,4 миллиона — фильм собрал в первый уикенд, с 14 по 16 февраля.
В целом в кинотеатрах России прошло 48,7 тысячи сеансов. Их посетили 983,5 тысячи зрителей.
Красноярцы оставляли отзывы на фильм в своих соцсетях. Некоторые не ожидали, что в фильме будет рэп и много музыки.
«С мужем ходили в кино на „Пророк“. Конечно, я была немного в шоке — не ожидала я увидеть Пушкина, читающего рэп. В общем, оказалось, что это мюзикл на современный лад».
Одна кому-то это даже понравилось. Или как минимум не помешало в целом насладиться фильмом.
«Это мюзикл, поэтому я не очень хотела идти, но не пожалела! Снято ярко, дерзко, хлёстко, динамично, с ноткой современности. Юра Борисов классно Пушкина играет. Мне очень понравилось! 2,5 часа быстро пролетели».
«Вставки с рэпом для меня выглядели очень глупо и смешно. Но потом я привыкла, и в целом фильм понравился, я даже всплакнула».
Отзывы о кинокартине оставляли в соцсетях и жители других городов. Многие пишут, что им понравился фильм.
«Посмотрела фильм, Пророк». Понравился несмотря на рэп, который читают Пушкин, Бенкендорф, Державин и вообще все. И несмотря на некоторую лубочность картинки, актёры играют прекрасно. Юра Борисов очень талантлив. Ходченкова как всегда — огонь! Фильм снят ярко, динамично, самобытно. Захотелось перечитать Пушкина».
«Фильм музыкальный местами, красочный, яркий, много именитых российских актеров. Один раз можно посмотреть».
Другие раскритиковали фильм: и музыку, и сценарий, и то, как создатели представили поэта.
«Посмотрел вчера сие „произведение“. О, ужас! Александр Сергеевич! Прости потомков за дерзость, бездарность и пошлость снять такую нелепую залипуху. Времена у нас такие».
«Фильм предназначен тем, у кого клиповое мышление, кто любит рэп, кто не изучал жизнь и поэзию поэта. Для остальных грамотных людей это будет мучительное наказание».
«Здорово, что фильмы про великих гениев снимают и показывают на больших экранах. Приобщают, так сказать, как могут людей к великому искусству. Но у меня поднималась волна чувств во время просмотра и чувства эти были связаны с несогласием. И еще мне было стыдно. Перед Пушкиным».
На «Кинопоиске» рейтинг фильма составляет 6,9. Большинство написанных рецензий, 55,56%, положительные. 11,11% рецензий негативные, а 33,33% — нейтральные.
В положительных рецензиях отмечают исполнителя роли Пушкина — Юру Борисова и динамичность картины.
«Юра Борисов — идеальный выбор на роль Пушкина. Если вы думали иначе, то после просмотра „Порока“ точно измените свое мнение. Он представил своего героя максимально обаятельным, живым и дерзким».
«Яркое, динамичное кино, это ритмичный аттракцион, но вовсе не глупый или фальшивый, а живой, настоящий, проникающий в сознание зрителя».
В негативных отзывах пишут о том, что фильм оказался мюзиклом с «незапоминающейся музыкой», о слабом сценарии и других моментах.
«Это попытка совместить историческую драму с мелодекламацией под совершенно незапоминающуюся музыку и глагольные рифмы, что считается неловкостью в литературных кругах».
«Слабый сценарий и топорные диалоги, которые прыгают от „Эй, слышь ты“ до „Не соизволите вы, милостивый государь“. К сожалению, нельзя проигнорировать и уж слишком досадные промахи в исторических событиях и личностях».
На «Кино-Театр.ру» пользователи поставили кинокартине оценку 4 из 10. На IMDb фильм оценили на 5,5 балла.