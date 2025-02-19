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Posted 19 февраля, 02:12

Published 19 февраля, 02:12

Modified 19 февраля, 02:12

Updated 19 февраля, 02:12

3 миллиарда выделят на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Красноярск

3 миллиарда выделят на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Красноярск

19 февраля 2025, 02:12
Фото: prmira.ru.
Власти Красноярского края утвердили сумму средств, которые выделят на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Красноярск.

Накануне, 18 февраля, в ходе заседания краевого правительства стало известно, что работы по реконструкции ВПП планируют начать в 2026 году.

На следующий год на эти цели краевые власти заложили 1,6 миллиарда рублей, на 2027 год — 1,8 миллиарда рублей.

Еще около трех миллиардов планируют выделить из федерального бюджета. Ранее стало известно, что ВПП собираются удлинить на 400 метров.

В марте 2024 года «Центр транспортной логистики» объявил тендер на инженерные изыскания и разработку проектной документации реконструкции взлетно-посадочной полосы. Начальная цена договора была 185 миллионов рублей.

В правительстве края рассказали, что к 2030 году планируют увеличить пассажиропоток аэропорта до пяти миллионов. В 2023 году пассажиропоток аэропорта был около 3,8 миллиона человек.

#Никита Алексеев#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярск#Аэропорт#Реконструкция#Правительство края#Аэропорт Красноярска
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