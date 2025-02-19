3 миллиарда выделят на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Красноярск

Posted 19 февраля, 02:12
Published 19 февраля, 02:12
Modified 19 февраля, 02:12
Updated 19 февраля, 02:12
Накануне, 18 февраля, в ходе заседания краевого правительства стало известно, что работы по реконструкции ВПП планируют начать в 2026 году.
На следующий год на эти цели краевые власти заложили 1,6 миллиарда рублей, на 2027 год — 1,8 миллиарда рублей.
Еще около трех миллиардов планируют выделить из федерального бюджета. Ранее стало известно, что ВПП собираются удлинить на 400 метров.
В марте 2024 года «Центр транспортной логистики» объявил тендер на инженерные изыскания и разработку проектной документации реконструкции взлетно-посадочной полосы. Начальная цена договора была 185 миллионов рублей.
В правительстве края рассказали, что к 2030 году планируют увеличить пассажиропоток аэропорта до пяти миллионов. В 2023 году пассажиропоток аэропорта был около 3,8 миллиона человек.