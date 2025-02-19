500 красноярских школьников катаются в «Бобровом логе» по соцпроекту «Снежный класс»

Posted 19 февраля, 04:56
Published 19 февраля, 04:56
Modified 19 февраля, 04:58
Updated 19 февраля, 04:58
Ребята занимаются в свободное от учебы время утром или вечером один раз в неделю. При этом родителям не требуется возить детей на тренировки — за ними прямо к дому или школе приезжает автобус, который потом развозит учеников обратно. В завершение каждого занятия юных горнолыжников ждет перекус и горячий чай. Занятия доступны для учащихся красноярских школ со второго по восьмой класс.
«Красноярску повезло, что есть „Бобровый лог“, а нам повезло, что есть столько красноярцев, которые хотят научиться кататься на наших склонах. В результате появился такой масштабный проект, который, на самом деле, был бы невозможен без спортивной инфраструктуры в черте города, которую построил „Норникель“. И компания продолжает инвестировать в модернизацию и развитие горнолыжного комплекса», — рассказал коммерческий директор «Бобрового лога» Григорий Ботвинин.
В этом году проект расширили: если в прошлом сезоне в него могли попасть ребята, начиная с четвертого класса, то теперь — начиная со второго. Появилось и новое популярное направление — сноуборд. Занятия проходят на специально выделенном безопасном учебном склоне, оборудованном ленточными подъемниками. Перед тренировкой каждый учащийся получает полный комплект снаряжения — лыжи или сноуборд, ботинки, палки и шлем. Профессиональные инструкторы работают с небольшими группами от трех до десяти человек, чтобы найти подход к каждому ребенку. Всего на сегодняшний день в проекте «Снежный класс» участвуют порядка 500 детей.
«Я получаю от катания удовольствие, люблю проводить время на склоне, дышать свежим воздухом. Занимаюсь в „Снежном классе“ уже второй год. Мне здесь нравится, объясняют всё очень хорошо. В следующем году хотела бы снова вернуться, так как моя цель — научиться кататься и на лыжах, и на сноуборде», — поделилась ученица лицея №7 София Михель.
«Атмосфера на занятиях классная, катаешься всегда с удовольствием, тренеры хорошо и понятно рассказывают. Нравится, что нас сюда привозят автобусом, что мы всегда вкусно обедаем. Обязательно подам заявку на следующий год», — рассказал ученик 158-й школы Марк Анциферов.
Многие дети приходят на занятия, глядя на родителей, которые тоже увлекаются лыжами и сноубордом, но часто бывает наоборот: родители отдают ребенка в «Снежный класс», а затем сами начинают покорять склоны, и вот уже вся семья регулярно ходит в «Бобровый лог».
«Мы надеемся, что ещё больше школьников Красноярска станут счастливее, увереннее, здоровее и найдут новых друзей благодаря этому проекту. В конце обучения их ждут горнолыжные соревнования и выпускной с вручением дипломов и подарков», — добавляет Григорий Ботвинин.
Кроме того, по просьбе родителей в Фанпарке появился летний вариант проекта под названием «Таежный класс», где школьники изучают основы туризма, скалолазание, вопросы экологии, занимаются общей физической подготовкой. Также в честь 90-летия «Норникеля», которое отмечается в этом году, Фанпарк представит своим гостям особую программу развлечений и активностей. «Бобровый лог» работает в Красноярске вот уже более 18 лет и с каждым годом становится всё более комфортным для горожан.