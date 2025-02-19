500 красноярских школьников катаются в «Бобровом логе» по соцпроекту «Снежный класс»

В этом году проект расширили: если в прошлом сезоне в него могли попасть ребята, начиная с четвертого класса, то теперь — начиная со второго. Появилось и новое популярное направление — сноуборд. Занятия проходят на специально выделенном безопасном учебном склоне, оборудованном ленточными подъемниками. Перед тренировкой каждый учащийся получает полный комплект снаряжения — лыжи или сноуборд, ботинки, палки и шлем. Профессиональные инструкторы работают с небольшими группами от трех до десяти человек, чтобы найти подход к каждому ребенку. Всего на сегодняшний день в проекте «Снежный класс» участвуют порядка 500 детей.