«Чуть ноги не переломала»: красноярцы жалуются на гололед на остановках и тротуарах

Posted 19 февраля, 11:44
Published 19 февраля, 11:44
Modified 19 февраля, 14:38
Updated 19 февраля, 14:38
В минувшее воскресенье, 16 февраля, в редакцию «ПМ» обратилась жительница Красноярска. Женщина пожаловалась на то, что в городе не посыпают песком тротуары и остановки.
«На Красной площади автобус остановился далеко от остановочного кармана. Пока я сошла с бордюра и дошла до автобуса, чуть ноги не переломала. Гололёд ужасный и ничего не посыпано».
19 февраля красноярка сообщила корреспонденту «ПМ», что городские службы за несколько дней ничего не посыпали и на остановке до сих пор гололед.
Мы обратились в пресс-службу управления дорог и благоустройства (УДИБ). Вот что нам ответили:
«Недавно на Красной площади чистили тротуары до самого основания. Учитывая жалобу жительницы, на остановке проведут локальную подсыпку».
Также на гололед жалуются и другие жители города. Например, житель Черемушек рассказал «ПМ», что на улицах микрорайона один сплошной гололед.
«Каждую зиму люди жалуются на скользкие тротуары. Как только выпадает снег, тротуары посыпают песком, но потом за их состоянием никто не следит.
С учетом температурных перепадов, уже давно на тротуарах образовался гололед, но его никто не убирает. В итоге не ходишь, а катишься по льду»
Пользователи соцсетей считают, что жаловаться в администрацию бесполезно. По мнению людей, властям давно известно о проблемных местах, но из года в год ситуация в городе не меняется.