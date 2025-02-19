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Posted 19 февраля, 01:44

Published 19 февраля, 01:44

Modified 19 февраля, 01:44

Updated 19 февраля, 01:44

Красноярец стал начальником федеральной Авиалесоохраны

Экс-министр края Алексей Панов официально возглавил федеральную Авиалесоохрану

19 февраля 2025, 01:44
Фото: t.me/Rosleshoz_official.

Красноярец стал начальником федеральной Авиалесоохраны

Бывший министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Панов стал начальником федеральной Авиалесоохраны. Об этом объявили в Рослесхозе.

6 февраля на сессии краевого заксобрания стало известно об уходе Алексея Панова с поста министра. Депутаты поблагодарили его за работу, поздравив с переходом на «федеральный уровень».

После этого депутат Елена Пензина в соцсетях написала, что Панов переходит на работу в федеральное учреждение «Авиалесоохрана». 10 февраля Панов официально ушел в отставку по собственному желанию.

18 февраля стало известно, что приказ о назначении Алексея Панова на должность руководителя Авиалесоохраны подписал глава Рослесхоза Иван Советников.

Руководитель Рослесхоза, представляя Панова в новой должности, отметил, что за 20 лет работы в лесном хозяйстве экс-министр показал себя как квалифицированный специалист и грамотный управленец.

«Уверен, что под его руководством Авиалесоохрана продолжит эффективно выполнять задачи, поставленные перед учреждением»

Федеральная Авиалесоохрана является подведомственным учреждением Федерального агентства лесного хозяйства. Ведомство занимается мониторингом и тушением пожаров в труднодоступной местности.

Сейчас обязанности по руководству министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края исполняет Алексей Большаков. Ранее он занимал должность первого замминистра.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Политика#Красноярск#Красноярский край#Назначение#Алексей Панов#Рослесхоз
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