Экс-министр края Алексей Панов официально возглавил федеральную Авиалесоохрану

Posted 19 февраля, 01:44
Published 19 февраля, 01:44
Modified 19 февраля, 01:44
Updated 19 февраля, 01:44
6 февраля на сессии краевого заксобрания стало известно об уходе Алексея Панова с поста министра. Депутаты поблагодарили его за работу, поздравив с переходом на «федеральный уровень».
После этого депутат Елена Пензина в соцсетях написала, что Панов переходит на работу в федеральное учреждение «Авиалесоохрана». 10 февраля Панов официально ушел в отставку по собственному желанию.
18 февраля стало известно, что приказ о назначении Алексея Панова на должность руководителя Авиалесоохраны подписал глава Рослесхоза Иван Советников.
Руководитель Рослесхоза, представляя Панова в новой должности, отметил, что за 20 лет работы в лесном хозяйстве экс-министр показал себя как квалифицированный специалист и грамотный управленец.
«Уверен, что под его руководством Авиалесоохрана продолжит эффективно выполнять задачи, поставленные перед учреждением»
Федеральная Авиалесоохрана является подведомственным учреждением Федерального агентства лесного хозяйства. Ведомство занимается мониторингом и тушением пожаров в труднодоступной местности.
Сейчас обязанности по руководству министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края исполняет Алексей Большаков. Ранее он занимал должность первого замминистра.