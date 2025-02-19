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Posted 19 февраля, 08:34

Published 19 февраля, 08:34

Modified 20 февраля, 05:31

Updated 20 февраля, 05:31

Экс-проектировщик красноярского метро назвал новый проект «американскими горками»

Экс-проектировщик красноярского метро назвал новый проект «американскими горками»

19 февраля 2025, 08:34
Фото: prmira.ru.
Сюжет
Строительство метро
Экс-проектировщик красноярского метро Олег Митволь раскритиковал планы метростроителей проложить новый тоннель метро рядом со старым. Он заявил, что метро станет американскими горками.

Ранее стало известно, что генподрядчик строительства метро в Красноярске «Моспроект-3» заказал проходку тоннеля от улицы Высотной до улицы Копылова. По планам, прокладывать левый тоннель от станций «Высотная» до «Улица Копылова» с 8 июня этого года до 16 мая 2026 года. Новый тоннель проложат рядом со старым. Его протяженность составит почти 2650 метров.

Митволь заявил телеграм-каналу Kras Mash, что судя по проекту, вагоны будут катиться по склону, сравнимому с высотой 13-этажного дома — перепад от начала до конца будет 40 метров. То есть трамваи, идущие в Октябрьский район, будут подниматься в горку, а в обратном направлении — спускаться.

«Митволь связался с нами через адвоката из колонии. Говорит, не завидует будущим пассажирам. Сама конструкция напомнила ему горный трамвай в швейцарском Церматте. Там вагоны тащат в гору, чтобы они могли скатиться вниз», — написал Kras Mash.
Видео: Kras Mash.

«Проспект Мира» связался с адвокатом экс-проектировщика Михаилом Шолоховым. Он подтвердил опасения Митволя о том, как будут подниматься и спускаться вагоны.

В распоряжении «ПМ» появилась презентация начальника отдела трассы и организации эксплуатации АО «Моспромпроект» (подразделения ГК Моспроект-3). Ее показали на конференции Тоннельной ассоциации России 26–27 ноября 2024 года. Согласно чертежам, на участке 2,5 километра есть перепад общей высотой 40 метров.

Фото: Моспроект-3

«Проспект Мира» обратился за комментарием в «Моспроект-3».

  • Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров».
  • На первый этап из федерального бюджета краю предоставили инфраструктурный кредит в 89,2 миллиарда рублей.
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