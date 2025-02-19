Экс-проектировщик красноярского метро назвал новый проект «американскими горками»

Posted 19 февраля, 08:34
Published 19 февраля, 08:34
Modified 20 февраля, 05:31
Updated 20 февраля, 05:31
Ранее стало известно, что генподрядчик строительства метро в Красноярске «Моспроект-3» заказал проходку тоннеля от улицы Высотной до улицы Копылова. По планам, прокладывать левый тоннель от станций «Высотная» до «Улица Копылова» с 8 июня этого года до 16 мая 2026 года. Новый тоннель проложат рядом со старым. Его протяженность составит почти 2650 метров.
Митволь заявил телеграм-каналу Kras Mash, что судя по проекту, вагоны будут катиться по склону, сравнимому с высотой 13-этажного дома — перепад от начала до конца будет 40 метров. То есть трамваи, идущие в Октябрьский район, будут подниматься в горку, а в обратном направлении — спускаться.
«Митволь связался с нами через адвоката из колонии. Говорит, не завидует будущим пассажирам. Сама конструкция напомнила ему горный трамвай в швейцарском Церматте. Там вагоны тащат в гору, чтобы они могли скатиться вниз», — написал Kras Mash.
«Проспект Мира» связался с адвокатом экс-проектировщика Михаилом Шолоховым. Он подтвердил опасения Митволя о том, как будут подниматься и спускаться вагоны.
В распоряжении «ПМ» появилась презентация начальника отдела трассы и организации эксплуатации АО «Моспромпроект» (подразделения ГК Моспроект-3). Ее показали на конференции Тоннельной ассоциации России 26–27 ноября 2024 года. Согласно чертежам, на участке 2,5 километра есть перепад общей высотой 40 метров.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в «Моспроект-3».