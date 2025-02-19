Экс-проектировщик красноярского метро назвал новый проект «американскими горками»

Ранее стало известно, что генподрядчик строительства метро в Красноярске «Моспроект-3» заказал проходку тоннеля от улицы Высотной до улицы Копылова. По планам, прокладывать левый тоннель от станций «Высотная» до «Улица Копылова» с 8 июня этого года до 16 мая 2026 года. Новый тоннель проложат рядом со старым. Его протяженность составит почти 2650 метров.