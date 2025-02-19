Экс-замглавы минздрава Красноярского края будут судить

В 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» минздрав заключил госконтракт на поставку рентгенов. По версии следствия, замминистра Москвина знала, что поставленное оборудование не соответствует спецификации к контракту и его нельзя приобретать за счет субсидии федерального бюджета. Однако она согласовала оплату оборудования стоимостью 98,5 миллиона рублей