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Posted 19 февраля, 09:19

Published 19 февраля, 09:19

Modified 20 февраля, 07:24

Updated 20 февраля, 07:24

Экс-замглавы минздрава Красноярского края будут судить

Экс-замглавы минздрава Красноярского края будут судить

19 февраля 2025, 09:19
Фото: t.me/minzdrav24 / СК Красноярского края.
Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего заместителя министра здравоохранения Красноярского края Анны Москвиной. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» минздрав заключил госконтракт на поставку рентгенов. По версии следствия, замминистра Москвина знала, что поставленное оборудование не соответствует спецификации к контракту и его нельзя приобретать за счет субсидии федерального бюджета. Однако она согласовала оплату оборудования стоимостью 98,5 миллиона рублей

В 2022 году в рамках контракта был поставлен рентген-аппарат за 28 миллионов рублей. Москвина знала, что оборудование поставлено с нарушением и признано фальсифицированным, но подписала документы и согласовала оплату.

Следователи оценили ущерб минздраву в 126,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направляли для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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#Владислав Савончик#Минздрав#Анна Москвина
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