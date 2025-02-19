Экс-замглавы минздрава Красноярского края будут судить

Posted 19 февраля, 09:19
Published 19 февраля, 09:19
Modified 20 февраля, 07:24
Updated 20 февраля, 07:24
В 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» минздрав заключил госконтракт на поставку рентгенов. По версии следствия, замминистра Москвина знала, что поставленное оборудование не соответствует спецификации к контракту и его нельзя приобретать за счет субсидии федерального бюджета. Однако она согласовала оплату оборудования стоимостью 98,5 миллиона рублей
В 2022 году в рамках контракта был поставлен рентген-аппарат за 28 миллионов рублей. Москвина знала, что оборудование поставлено с нарушением и признано фальсифицированным, но подписала документы и согласовала оплату.
Следователи оценили ущерб минздраву в 126,5 миллиона рублей.
Уголовное дело направляли для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.