Экс-замминистра спорта края грозит 3,5 года колонии за махинации с «Платинум Ареной»

Оплачивалось обслуживание систем охранного телевидения, досмотровой техники, пожаротушения, охранной сигнализации. По документам услуги оказаны в полном объеме, а на деле — на 1 миллион рублей меньше. Деньги похитили с помощью подписанным управляющим актам сдачи-приёмки. В них и указывались невыполненные работы.