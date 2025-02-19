Экс-замминистра спорта края грозит 3,5 года колонии за махинации с «Платинум Ареной»

Posted 19 февраля, 05:54
Published 19 февраля, 05:54
Modified 19 февраля, 06:15
Updated 19 февраля, 06:15
По версии следствия, в 2020 году, будучи гендиректор АО «Платинум Арена», Роман Сотников узнал, что комплекс нуждается в техническом обслуживании систем безопасности. Он продумал план и предложил своему знакомому Сергею Коляко стать исполнителем мошеннической схемы.
Сотникова назначили первым заместителем министра спорта края, затем продвинул на должность директора центра Коляко. Затем сообщники открыли ООО «СК Вавилон», далее заключили с «Платинум Ареной» контракты на несколько десятков миллионов рублей.
Оплачивалось обслуживание систем охранного телевидения, досмотровой техники, пожаротушения, охранной сигнализации. По документам услуги оказаны в полном объеме, а на деле — на 1 миллион рублей меньше. Деньги похитили с помощью подписанным управляющим актам сдачи-приёмки. В них и указывались невыполненные работы.
В 2023 году сообщники похитили плату по еще одному договору обслуживания комплекса между КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений» и ООО «СК Вавилон», подписав акты о полном выполнении недоделанных работ. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.