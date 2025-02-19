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Posted 19 февраля, 05:54

Published 19 февраля, 05:54

Modified 19 февраля, 06:15

Updated 19 февраля, 06:15

Экс-замминистра спорта края грозит 3,5 года колонии за махинации с «Платинум Ареной»

Экс-замминистра спорта края грозит 3,5 года колонии за махинации с «Платинум Ареной»

19 февраля 2025, 05:54
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Прокурор запросил бывшему первому заместителю министра спорта Красноярского края Роману Сотникову 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Его обвиняют в мошенничестве и присвоении денег при обслуживании «Платинум Арены».

По версии следствия, в 2020 году, будучи гендиректор АО «Платинум Арена», Роман Сотников узнал, что комплекс нуждается в техническом обслуживании систем безопасности. Он продумал план и предложил своему знакомому Сергею Коляко стать исполнителем мошеннической схемы.

Сотникова назначили первым заместителем министра спорта края, затем продвинул на должность директора центра Коляко. Затем сообщники открыли ООО «СК Вавилон», далее заключили с «Платинум Ареной» контракты на несколько десятков миллионов рублей.

Оплачивалось обслуживание систем охранного телевидения, досмотровой техники, пожаротушения, охранной сигнализации. По документам услуги оказаны в полном объеме, а на деле — на 1 миллион рублей меньше. Деньги похитили с помощью подписанным управляющим актам сдачи-приёмки. В них и указывались невыполненные работы.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

В 2023 году сообщники похитили плату по еще одному договору обслуживания комплекса между КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений» и ООО «СК Вавилон», подписав акты о полном выполнении недоделанных работ. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

  • Ранее Сотникова осудили за превышение должностных полномочий. Как уточнили «Проспекту Мира» в прокуратуре, ему дали 2 года условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности на гос службе на 3 года. По версии следствия, он незаконно распределил субсидию в 5,5 млн рублей, которая предназначалась на проведение церемонии по награждению одаренных детей. Телеведущий Максим Гуревич, который выиграл тендер, так же получил условный срок.
  • Свердловский районный суд ранее вынес обвинительный приговор Коляко за мошенничество и присвоение, однако краевой суд его отменил и вернул дело прокурору в связи с «существенным нарушением уголовно-процессуального закона».
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