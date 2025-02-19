Из Красноярска запустят прямые рейсы в Самарканд. Когда и что по ценам?

Полеты стартуют с 1 апреля. Рейсы в Самарканд и обратно запланированы по вторникам. С 1 по 29 апреля и с 3 июня по 21 октября самолет будет вылетать из Красноярска в 11:40, с 6 по 27 мая в 9:35 — 11:40. Из Самарканда вылет с 1 по 29 апреля и с 3 июня по 21 октября будет в 15:00, с 6 по 27 мая в 13:00.