prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 08:55

Published 19 февраля, 08:55

Modified 19 февраля, 14:31

Updated 19 февраля, 14:31

Из Красноярска запустят прямые рейсы в Самарканд. Когда и что по ценам?

Из Красноярска запустят прямые рейсы в Самарканд. Когда и что по ценам?

19 февраля 2025, 08:55
Фото: Денис Дымко, t.me/kja_inform.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямые рейсы в Самарканд, Узбекистан.

Полеты стартуют с 1 апреля. Рейсы в Самарканд и обратно запланированы по вторникам. С 1 по 29 апреля и с 3 июня по 21 октября самолет будет вылетать из Красноярска в 11:40, с 6 по 27 мая в 9:35 — 11:40. Из Самарканда вылет с 1 по 29 апреля и с 3 июня по 21 октября будет в 15:00, с 6 по 27 мая в 13:00.

Сейчас уже можно купить билеты. На апрель есть билеты от 16 848 рублей туда, от 30 419 рублей — туда-обратно.

Фото: uralairlines.ru

Сейчас в Самарканд можно улететь с пересадкой. Рейсы выполняют авиакомпании «Победа», S7, Utair и «Аэрофлот». Билеты стоят 11-22 тысячи в одну сторону.

Читайте также:
Из Красноярска в Армению запустят прямые авиарейсы. Что по ценам?Новые правила авиаперелетов в 2025 году: что меняется и как сэкономитьИз Сибири хотят возобновить прямые авиарейсы во Вьетнам
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Путешествия#Красноярск#Туризм#Авиабилеты#Авиарейсы#Авиакомпания#Самарканд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика