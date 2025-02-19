Как увеличить трафик и выручку в сфере доставки еды: кейс «Ёбидоёби»

Posted 19 февраля, 14:47
Published 19 февраля, 14:47
Modified 20 февраля, 08:44
Updated 20 февраля, 08:44
Между тем, грамотная работа с сайтом может существенно увеличить трафик и прибыль доставки еды, как это произошло у сети «Ёбидоёби».
До оптимизации основная часть пользователей приходила на сайт по названию бренда. После внедрения стратегии продвижения значительный поток клиентов начал находить сайт по общим запросам: «доставка суши», «заказать суши». Такой трафик обходится в разы дешевле рекламы, но работает не менее эффективно.
Если бы весь этот трафик привлекался только через контекстную рекламу, компании пришлось бы тратить около 4,78 млн рублей ежемесячно. В результате SEO стало ключевым драйвером роста бизнеса.
Кому интересна пошаговая SEO стратегия «Ебидоеби», могут прочитать статью.
Благодаря SEO «Ёбидоёби» удалось снизить расходы на рекламу, значительно увеличить охват аудитории и укрепить позиции на рынке. Оптимизация сайта — мощный инструмент для роста бизнеса, который помогает привлечь клиентов без огромных затрат на маркетинг.
Хотите добиться таких же результатов? Запишитесь на бесплатный аудит в digital-агенство «Сеослон» по номеру 8-800-500-2110.