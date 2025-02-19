Как увеличить трафик и выручку в сфере доставки еды: кейс «Ёбидоёби»

До оптимизации основная часть пользователей приходила на сайт по названию бренда. После внедрения стратегии продвижения значительный поток клиентов начал находить сайт по общим запросам: «доставка суши», «заказать суши». Такой трафик обходится в разы дешевле рекламы, но работает не менее эффективно.