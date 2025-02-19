prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 14:47

Published 19 февраля, 14:47

Modified 20 февраля, 08:44

Updated 20 февраля, 08:44

Как увеличить трафик и выручку в сфере доставки еды

Как увеличить трафик и выручку в сфере доставки еды: кейс «Ёбидоёби»

19 февраля 2025, 14:47
Фото: 1MI. Как увеличить трафик и выручку в сфере доставки еды
Реклама. ИП Гаева Софья Николаевна. ИНН: 245012125999, ОГРНИП 314245026800023. erid: 2W5zFH7wng8
Владельцы бизнеса по доставке еды часто недооценивают влияние поисковой оптимизации (SEO).

Между тем, грамотная работа с сайтом может существенно увеличить трафик и прибыль доставки еды, как это произошло у сети «Ёбидоёби».

Результаты SEO-оптимизации:

  • Рост посещаемости: с 48 000 до более 460 000 пользователей в месяц (+848,2%). В пиковые месяцы трафик превышал 600 000 уникальных посетителей.
  • Экономия на рекламе: SЕОпозволяет компании ежемесячно экономить около 4 млн рублей на контекстной рекламе.
  • Доля поискового трафика: 48,2% от общего объема посещений сайта, что в пересчёте на выручку составляет около 3 млрд рублей в год.
  • Рост позиций: доля страниц в ТОП-10 Яндекса увеличилась с 43% до 67%, а в Google– с 6% до 61%.
  • Улучшение индекса качества сайта (ИКС): с 1130 до 2010 (+81,08%).

Почему SEO так эффективно?

До оптимизации основная часть пользователей приходила на сайт по названию бренда. После внедрения стратегии продвижения значительный поток клиентов начал находить сайт по общим запросам: «доставка суши», «заказать суши». Такой трафик обходится в разы дешевле рекламы, но работает не менее эффективно.

Если бы весь этот трафик привлекался только через контекстную рекламу, компании пришлось бы тратить около 4,78 млн рублей ежемесячно. В результате SEO стало ключевым драйвером роста бизнеса.

Ключевые шаги оптимизации:

  1. Технический аудит и исправление ошибок
    • Добавлена карта сайта для улучшения индексации.
    • Настроены редиректы для устранения дублирования страниц.
    • Исправлены ошибки обработки несуществующих страниц.
    • Добавлены alt-теги для изображений, что увеличило трафик из поиска по картинкам.
  2. Оптимизация пользовательского опыта
    • Улучшена структура сайта.
    • Оптимизирован процесс оформления заказа.
    • Добавлены понятные инструкции для пользователей.
  3. Региональное продвижение
    • Переведён сайт с подпапок на поддомены для повышения релевантности локальным запросам.
    • Зарегистрированы филиалы в локальных справочниках и на картах.
  4. Работа с репутацией
    • Удалены фейковые негативные отзывы, восстановлен рейтинг компании.
  5. Контент и семантика
    • Создано семантическое ядро для каждого региона.
    • Разработаны новые страницы для акций и спецпредложений.
  6. Работа с внешними ссылками
    • Налажены партнёрства для повышения авторитетности сайта в поисковых системах.

Кому интересна пошаговая SEO стратегия «Ебидоеби», могут прочитать статью.

Благодаря SEO «Ёбидоёби» удалось снизить расходы на рекламу, значительно увеличить охват аудитории и укрепить позиции на рынке. Оптимизация сайта — мощный инструмент для роста бизнеса, который помогает привлечь клиентов без огромных затрат на маркетинг.

Хотите добиться таких же результатов? Запишитесь на бесплатный аудит в digital-агенство «Сеослон» по номеру 8-800-500-2110.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика