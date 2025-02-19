prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 03:46

Published 19 февраля, 03:46

Modified 19 февраля, 03:50

Updated 19 февраля, 03:50

«Кошмар продолжается»: Красноярск окутан едкой дымкой, люди жалуются на тошноту

«Кошмар продолжается»: Красноярск окутан едкой дымкой, люди жалуются на тошноту

19 февраля 2025, 03:46
Фото: cam.krk.ru.
В Красноярске 19 февраля очень сильно загрязнен воздух. Это следует из данных проекта экологов-активистов Nebo.Live.

Красноярск накрыл густой смог еще в прошлую субботу, 15 февраля. После этого горожане несколько дней подряд жаловались на грязный воздух.

18 февраля Красноярск возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом, опередив Москву и Владивосток. В итоге режим НМУ в городе ввели вечером 18 февраля. Он продлится двое суток до 19.00 20 февраля.

Сегодня утром, 19 февраля, судя по данным проекта Nebo.Live, загрязнения есть во всех районах Красноярска. Карта экологов-активистов окрашена черным и оранжевым. Хуже всего ситуация складывается в Октябрьском и Железнодорожном районах.

Фото: nebo.live

Воздух сильно загрязнен на Регатной, Ярыгинской набережной, Школьном переулке, Красной Армии, Декабристов, Менжинского, Железнодорожников, Киренского и Линейной.

Датчики минэкологии края несколько дней подряд горят красным и регистрируют превышения на постах в Покровке, Северном, Солнечном и в районе улицы Павлова.

Фото: krasecology.ru

Кадры с камер на 60 лет образования СССР — Солнечный и 9 Мая — Авиаторов.

Фото: cam.krk.ru

Один из красноярцев рассказал «ПМ», что сегодня утром он еле доехал до работы из-за грязного воздуха и неприятного запаха.

«До тошноты уже, нет сил терпеть. Еле добрался до работы. В центре города просто ужас какой-то, а не воздух»

В соцсетях жители жалуются на смог в городе, а некоторые считают, что нужно переезжать.

«Кошмар продолжается!»
«У нас ведь так вообще абсолютно всегда, когда в городе нет ветра или он 1-2 м/с. Режим НМУ можно не снимать»
«Жаль, что ситуация не меняется и не похоже на то, что изменится. Просто закрывают на это глаза и делают вид, что это норма»
«Какой кошмар. Надо точно переезжать»
«Ужас какой»
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика