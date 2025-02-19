«Кошмар продолжается»: Красноярск окутан едкой дымкой, люди жалуются на тошноту

Сегодня утром, 19 февраля, судя по данным проекта Nebo.Live, загрязнения есть во всех районах Красноярска. Карта экологов-активистов окрашена черным и оранжевым. Хуже всего ситуация складывается в Октябрьском и Железнодорожном районах.