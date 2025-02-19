«Кошмар продолжается»: Красноярск окутан едкой дымкой, люди жалуются на тошноту

Posted 19 февраля, 03:46
Published 19 февраля, 03:46
Modified 19 февраля, 03:50
Updated 19 февраля, 03:50
Красноярск накрыл густой смог еще в прошлую субботу, 15 февраля. После этого горожане несколько дней подряд жаловались на грязный воздух.
18 февраля Красноярск возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом, опередив Москву и Владивосток. В итоге режим НМУ в городе ввели вечером 18 февраля. Он продлится двое суток до 19.00 20 февраля.
Сегодня утром, 19 февраля, судя по данным проекта Nebo.Live, загрязнения есть во всех районах Красноярска. Карта экологов-активистов окрашена черным и оранжевым. Хуже всего ситуация складывается в Октябрьском и Железнодорожном районах.
Воздух сильно загрязнен на Регатной, Ярыгинской набережной, Школьном переулке, Красной Армии, Декабристов, Менжинского, Железнодорожников, Киренского и Линейной.
Датчики минэкологии края несколько дней подряд горят красным и регистрируют превышения на постах в Покровке, Северном, Солнечном и в районе улицы Павлова.
Кадры с камер на 60 лет образования СССР — Солнечный и 9 Мая — Авиаторов.
Один из красноярцев рассказал «ПМ», что сегодня утром он еле доехал до работы из-за грязного воздуха и неприятного запаха.
«До тошноты уже, нет сил терпеть. Еле добрался до работы. В центре города просто ужас какой-то, а не воздух»
В соцсетях жители жалуются на смог в городе, а некоторые считают, что нужно переезжать.
«Кошмар продолжается!»
«У нас ведь так вообще абсолютно всегда, когда в городе нет ветра или он 1-2 м/с. Режим НМУ можно не снимать»
«Жаль, что ситуация не меняется и не похоже на то, что изменится. Просто закрывают на это глаза и делают вид, что это норма»
«Какой кошмар. Надо точно переезжать»
«Ужас какой»