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Posted 19 февраля, 09:02

Published 19 февраля, 09:02

Modified 19 февраля, 09:04

Updated 19 февраля, 09:04

«КрасКом» устраивает практику для студентов

«КрасКом» устраивает практику для студентов

19 февраля 2025, 09:02
Фото: Краском.
«КрасКом» устраивает оплачиваемую практику для студентов. Ее могут пройти первокурсники.

Как рассказали в компании, прийти на оплачиваемую стажировку можно уже после первого курса и получения допуска к работам. Поэтому каждый кандидат проходит медкомиссию, которая подтверждает, что молодые люди могут работать в отрасли водоснабжения и водоотведения.

Сейчас в цехе канализационных очистных сооружений и административно-хозяйственной службе производственную практику проходят учащиеся Красноярского монтажного колледжа.

Фото: Краском

Все они официально трудоустроены слесарями на вакантные ставки и получат заработную плату.

На летнюю практику в КрасКом придут студенты СФУ и Университета Решетнева.

«С первого дня мы погружаем практикантов в рабочую атмосферу, чтобы они сразу могли понять — а ту ли профессию выбрали, — рассказывает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров. — И чем осознаннее будет их решение о месте работы, тем больше уверенности у нас, как у работодателя, что они вернутся к нам после окончания учебы. Каждый пятый из 250 наших молодых специалистов начал работу в КрасКом с точно такой же практики».
#Владислав Савончик
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