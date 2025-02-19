«КрасКом» устраивает практику для студентов

Как рассказали в компании, прийти на оплачиваемую стажировку можно уже после первого курса и получения допуска к работам. Поэтому каждый кандидат проходит медкомиссию, которая подтверждает, что молодые люди могут работать в отрасли водоснабжения и водоотведения.