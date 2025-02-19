Красноярск вошел в топ-5 городов мира с самым грязным воздухом. Город почти не видно

Posted 19 февраля, 12:14
Published 19 февраля, 12:14
Modified 20 февраля, 06:56
Updated 20 февраля, 06:56
Красноярск накрыл густой смог еще в прошлую субботу, 15 февраля. После этого горожане несколько дней подряд жаловались на грязный воздух. Режим НМУ ввели с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля.
Однако 18 февраля смог не исчез — Красноярск возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом, опередив Москву и Владивосток. В итоге режим НМУ в городе снова ввели вечером 18 февраля. Он продлится до 19:00 20 февраля.
Так Красноярск выглядит вечером 19 февраля. Дымку отчетливо видно в городе.
При въезде в Красноярск сам город практически не видно.
Красноярцы продолжают жаловаться на воздух в соцсетях. Жителей тошнит, и они стали кашлять и чихать:
«За жизнь в Красноярске должны доплачивать как за вредное производство».
«На улице каждый божий день воняет непонятно чем. Ходишь, как ежик в тумане».
«Изо дня в день! День сурка! Ещё чихание можно добавить к кашлю и тошноте…»
По состоянию на 19:00 19 февраля, Красноярск входит в топ-10 городов мира с самым грязным воздухом проекта IQair. Город занимает пятую строчку, хотя пару часов назад был на седьмой.
Судя по данным проекта Nebo.Live, загрязнения все еще есть во всех районах Красноярска. Карта экологов-активистов окрашена черным и оранжевым. Хуже всего ситуация складывается в Октябрьском и Железнодорожном районах.
Министр экологии края Владимир Часовитин рассказал, что сегодня, 19 февраля, посетил «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды». Он ничего «критичного не увидел».
«Заехал и посмотрел, что реально происходит на постах наблюдения в Красноярске в период НМУ. Ничего критичного я не увидел. Разовых превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на постах не зафиксировано, но зафиксированы превышения среднесуточных значений», — заявил Часовитин.
Сейчас датчики минэкологии края фиксируют превышения на постах в Солнечном, Покровке, Северном, Кировском и в Черемушках.