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Posted 19 февраля, 12:14

Published 19 февраля, 12:14

Modified 20 февраля, 06:56

Updated 20 февраля, 06:56

Красноярск вошел в топ-5 городов мира с самым грязным воздухом. Город почти не видно

Красноярск вошел в топ-5 городов мира с самым грязным воздухом. Город почти не видно

19 февраля 2025, 12:14
Фото: соцсети.
Красноярцы продолжают жаловаться на грязный воздух. Показываем, как выглядит город, окутанный дымкой, и что говорят датчики.

Красноярск накрыл густой смог еще в прошлую субботу, 15 февраля. После этого горожане несколько дней подряд жаловались на грязный воздух. Режим НМУ ввели с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля.

Однако 18 февраля смог не исчез — Красноярск возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом, опередив Москву и Владивосток. В итоге режим НМУ в городе снова ввели вечером 18 февраля. Он продлится до 19:00 20 февраля.

Так Красноярск выглядит вечером 19 февраля. Дымку отчетливо видно в городе.

Фото: prmira.ru

При въезде в Красноярск сам город практически не видно.

Фото: соцсети

Красноярцы продолжают жаловаться на воздух в соцсетях. Жителей тошнит, и они стали кашлять и чихать:

«За жизнь в Красноярске должны доплачивать как за вредное производство».
«На улице каждый божий день воняет непонятно чем. Ходишь, как ежик в тумане».
«Изо дня в день! День сурка! Ещё чихание можно добавить к кашлю и тошноте…»

По состоянию на 19:00 19 февраля, Красноярск входит в топ-10 городов мира с самым грязным воздухом проекта IQair. Город занимает пятую строчку, хотя пару часов назад был на седьмой.

Фото: www.iqair.com

Судя по данным проекта Nebo.Live, загрязнения все еще есть во всех районах Красноярска. Карта экологов-активистов окрашена черным и оранжевым. Хуже всего ситуация складывается в Октябрьском и Железнодорожном районах.

Фото: nebo.live

Министр экологии края Владимир Часовитин рассказал, что сегодня, 19 февраля, посетил «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды». Он ничего «критичного не увидел».

«Заехал и посмотрел, что реально происходит на постах наблюдения в Красноярске в период НМУ. Ничего критичного я не увидел. Разовых превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на постах не зафиксировано, но зафиксированы превышения среднесуточных значений», — заявил Часовитин.

Сейчас датчики минэкологии края фиксируют превышения на постах в Солнечном, Покровке, Северном, Кировском и в Черемушках.

Фото: krasecology.ru
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Воздух#НМУ#Черное небо#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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