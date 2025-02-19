Красноярские бизнесмены стали чаще звонить международным партнерам

За январь предприниматели потратили на звонки объем данных, сопоставимый с 4,7 млн часов видеосвязи. Треть международных звонков красноярских компаний пришлась на Великобританию, 13% — на Казахстан, 5% — на США. Наибольшая продолжительность переговоров зафиксирована с Пакистаном (18 часов, 21% от общего времени), где голосовой трафик за год вырос в 141 раз. Также заметно увеличился интерес к Вьетнаму (в 13 раз), Турции (в 8 раз) и ОАЭ (в 4 раза). Всего бизнесмены связались с представителями 123 стран, включая новые направления в Африке: Алжир, Габон, Гана и другие.