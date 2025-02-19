Красноярские бизнесмены стали чаще звонить международным партнерам

Posted 19 февраля, 07:07
Published 19 февраля, 07:07
Modified 19 февраля, 07:09
Updated 19 февраля, 07:09
За январь предприниматели потратили на звонки объем данных, сопоставимый с 4,7 млн часов видеосвязи. Треть международных звонков красноярских компаний пришлась на Великобританию, 13% — на Казахстан, 5% — на США. Наибольшая продолжительность переговоров зафиксирована с Пакистаном (18 часов, 21% от общего времени), где голосовой трафик за год вырос в 141 раз. Также заметно увеличился интерес к Вьетнаму (в 13 раз), Турции (в 8 раз) и ОАЭ (в 4 раза). Всего бизнесмены связались с представителями 123 стран, включая новые направления в Африке: Алжир, Габон, Гана и другие.
Исследование МегаФона и сервиса Контур.Фокус подтверждает позитивные изменения: количество новых компаний в регионе выросло на 2%. Наибольший прирост показали секторы водоснабжения (+125%), рекрутинга (+109%), текстильного производства (+73%) и автомобилестроения (+75%). При этом в крае зарегистрировано 94 компании с иностранным участием, лидером по инвестициям остаётся Китай.
«В регионе стоит отметить рост активности инвесторов из Китая. Одновременно растет экспортная активность местного бизнеса, и данные мобильного трафика этот факт подтверждают. Наличие компаний с владельцами в офшорных зонах — это необходимость, ведь нужно защищать внешнеторговую логистику из-за санкций. Интересно, что в последнее время иностранные инвесторы открывают бизнес в России напрямую, как физические лица», — отметил эксперт проекта Контур.Фокус по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.