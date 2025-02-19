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Posted 19 февраля, 12:55

Published 19 февраля, 12:55

Modified 19 февраля, 12:57

Updated 19 февраля, 12:57

Красноярцы скупают сковородки и блинницы к Масленице

Красноярцы скупают сковородки и блинницы к Масленице

19 февраля 2025, 12:55
Фото: www.freepik.com.
Жители Красноярска уже активно готовятся к празднованию Масленицы. Они скупают сковородки, блинницы и другие товары для приготовления блинов.

Об этом «ПМ» сообщили в «Авито». За последний месяц на платформе на 86% выросли продажи чугунных блинниц, на 32% — электрических блинниц. На 53% чаще красноярцы стали покупать сковороды для блинов, на 36% — лопатки и на 6% — венчики.

При этом праздновать Масленицу собирается каждый второй — 57% — житель Красноярска. Самые большие любители этого праздника — люди младше 24 лет и старше 65 лет.

Готовить и есть блины — самая распространенная традиция этого праздника, ее соблюдают 92% жителей Красноярска.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Покупки#Масленица#Блины
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