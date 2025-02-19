Красноярцы скупают сковородки и блинницы к Масленице

Posted 19 февраля, 12:55
Published 19 февраля, 12:55
Modified 19 февраля, 12:57
Updated 19 февраля, 12:57
Об этом «ПМ» сообщили в «Авито». За последний месяц на платформе на 86% выросли продажи чугунных блинниц, на 32% — электрических блинниц. На 53% чаще красноярцы стали покупать сковороды для блинов, на 36% — лопатки и на 6% — венчики.
При этом праздновать Масленицу собирается каждый второй — 57% — житель Красноярска. Самые большие любители этого праздника — люди младше 24 лет и старше 65 лет.
Готовить и есть блины — самая распространенная традиция этого праздника, ее соблюдают 92% жителей Красноярска.