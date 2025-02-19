Красноярцы скупают сковородки и блинницы к Масленице

Об этом «ПМ» сообщили в «Авито». За последний месяц на платформе на 86% выросли продажи чугунных блинниц, на 32% — электрических блинниц. На 53% чаще красноярцы стали покупать сковороды для блинов, на 36% — лопатки и на 6% — венчики.