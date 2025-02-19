Красноярцы стали чаще искать работу. Какую?

Самый заметный рост интереса к работе зафиксирован в автосфере — работу чаще стали искать автомеханики, автослесари и специалисты по продажам в автобизнесе. Количество открытых и обновленных резюме в этом направлении увеличилось более чем в полтора раза — на 78%.