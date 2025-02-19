Красноярцы стали чаще искать работу. Какую?

Posted 19 февраля, 06:36
Published 19 февраля, 06:36
Modified 19 февраля, 06:38
Updated 19 февраля, 06:38
Данными с «ПМ» поделились аналитики сервиса hh.ru. За прошедший месяц свое резюме обновили более 98 тысяч местных соискателей. По сравнению с началом 2024 года, желание людей найти новую работу или подработку в крае выросло сразу на 37%.
Самый заметный рост интереса к работе зафиксирован в автосфере — работу чаще стали искать автомеханики, автослесари и специалисты по продажам в автобизнесе. Количество открытых и обновленных резюме в этом направлении увеличилось более чем в полтора раза — на 78%.
Второе место по активности в поисках работы делят соискатели из сфер «транспорт, логистика» и «рабочие». Активность специалистов и выросла на 54% и 50%, соответственно.
Третье место заняли специалисты из ресторанно-гостиничного направления — резюме стало больше на 46%. Близко к ним оказались соискатели из сферы продаж и обслуживания клиентов: они стали на 35% чаще искать работу.