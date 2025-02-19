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Posted 19 февраля, 06:36

Published 19 февраля, 06:36

Modified 19 февраля, 06:38

Updated 19 февраля, 06:38

Красноярцы стали чаще искать работу. Какую?

Красноярцы стали чаще искать работу. Какую?

19 февраля 2025, 06:36
Фото: 1MI.
Жители Красноярска и края стали активнее искать работу: они чаще обновляют резюме и откликаются на вакансии.

Данными с «ПМ» поделились аналитики сервиса hh.ru. За прошедший месяц свое резюме обновили более 98 тысяч местных соискателей. По сравнению с началом 2024 года, желание людей найти новую работу или подработку в крае выросло сразу на 37%.

Самый заметный рост интереса к работе зафиксирован в автосфере — работу чаще стали искать автомеханики, автослесари и специалисты по продажам в автобизнесе. Количество открытых и обновленных резюме в этом направлении увеличилось более чем в полтора раза — на 78%.

Второе место по активности в поисках работы делят соискатели из сфер «транспорт, логистика» и «рабочие». Активность специалистов и выросла на 54% и 50%, соответственно.

Третье место заняли специалисты из ресторанно-гостиничного направления — резюме стало больше на 46%. Близко к ним оказались соискатели из сферы продаж и обслуживания клиентов: они стали на 35% чаще искать работу.

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