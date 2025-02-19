Красноярцы жалуются на стоматологию. Там навязывают кредиты на 400 тысяч за лечение

Posted 19 февраля, 07:57
Published 19 февраля, 07:57
Modified 19 февраля, 08:25
Updated 19 февраля, 08:25
О жалобах сообщает Роспотребнадзор. Они получили как минимум шесть жалоб от клиентов клиники Gioia Dental Clinic на Карла Маркса.
Люди описывают примерно одну схему: по телефону их позвали на бесплатную консультацию, на ней находят много проблем, составляют план лечения на большую сумму и подводят к тому, что на это лечение можно взять рассрочку.
Например, пенсионеру из Дивногорска после консультации настойчиво порекомендовали пройти платное лечение и протезирование зубов стоимостью 388 900 рублей «с учётом скидки».
«Пенсионер пришел на бесплатный приём и не был готов к такой сумме, но его тут же убедили пролечиться „в кредит“ и, не выходя из стен клиники, был подписан договор потребительского кредитования», — говорят в Роспотребнадзоре.
Дома мужчина понял, что услуги ему навязали, и в дорогостоящем лечении он не нуждается, поэтому решил отказаться от договора. Специалисты ведомства проанализировали договор и выявили в нём нарушения:
Роспотребнадзор объявил клинике предостережение.
Судя по отзывам на клинику в 2ГИС и «Яндекс Картах», случай не единичный. Кроме того, люди жалуются на спам-звонки.