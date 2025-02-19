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Posted 19 февраля, 07:57

Published 19 февраля, 07:57

Modified 19 февраля, 08:25

Updated 19 февраля, 08:25

Красноярцы жалуются на стоматологию. Там навязывают кредиты на 400 тысяч за лечение

Красноярцы жалуются на стоматологию. Там навязывают кредиты на 400 тысяч за лечение

19 февраля 2025, 07:57
Фото: 1MI.
Красноярцы жалуются на стоматологическую клинику из-за навязывания дорогого лечения. Одному из клиентов навязали кредит почти на 400 тысяч рублей.

О жалобах сообщает Роспотребнадзор. Они получили как минимум шесть жалоб от клиентов клиники Gioia Dental Clinic на Карла Маркса.

Люди описывают примерно одну схему: по телефону их позвали на бесплатную консультацию, на ней находят много проблем, составляют план лечения на большую сумму и подводят к тому, что на это лечение можно взять рассрочку.

Например, пенсионеру из Дивногорска после консультации настойчиво порекомендовали пройти платное лечение и протезирование зубов стоимостью 388 900 рублей «с учётом скидки».

«Пенсионер пришел на бесплатный приём и не был готов к такой сумме, но его тут же убедили пролечиться „в кредит“ и, не выходя из стен клиники, был подписан договор потребительского кредитования», — говорят в Роспотребнадзоре.

Дома мужчина понял, что услуги ему навязали, и в дорогостоящем лечении он не нуждается, поэтому решил отказаться от договора. Специалисты ведомства проанализировали договор и выявили в нём нарушения:

  • отсутствие информации о сроке действия лицензии;
  • неполные сведения о местонахождении и юридическом адресе организации;
  • условия, ущемляющие права потребителя — о сроке, в течение которого можно предъявить требования, связанные с недостатками оказанных услуг, и об обязательном претензионном порядке при возникновении спора.

Роспотребнадзор объявил клинике предостережение.

Судя по отзывам на клинику в 2ГИС и «Яндекс Картах», случай не единичный. Кроме того, люди жалуются на спам-звонки.

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