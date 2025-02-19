«Митволь гуманитарий»: фанат рельсового транспорта оценил проект метро в Красноярске

Posted 19 февраля, 10:44
Published 19 февраля, 10:44
Modified 19 февраля, 11:49
Updated 19 февраля, 11:49
Экс-проектировщик красноярского метро Олег Митволь раскритиковал планы метростроителей проложить новый тоннель метро рядом со старым. Он заявил, что метро станет американскими горками из-за перепада высоты в 40 метро — выгоны будут катиться с высоты 13-этажного дома.
«Проспект Мира» обратился за комментарием к генподрядчику строительства метро «Моспроект-3».
Красноярец Дмитрий Тронин, который интересуется рельсовым транспортом, высказался по поводу перепада высот. Он рассказал, что от станции Копылова до станции Высотная будет небольшой уклон, поэтому американских горок, как указывает Митволь, не будет, и назвал бывшего проектировщика «гуманитарием».
«ПМ» рассчитал уклон по длине перегона (2500 метров) и перепаду высот (40 метров) — получилось меньше 1 градуса (или 16 промилле).
«Уклоны на транспорте традиционно измеряются в тысячных, или промилле. По „СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии“ максимальный уклон составляет 60 тысячных, в стесненных условиях допускается 90. В реальном мире трамваи без дополнительных приспособлений осиливают уклоны около 110 тысячных. То есть, уклон в 110 тысячных значит, что на 1000 метров длины линии в горизонтальной плоскости линия поднимается на 110 метров вверх в вертикальной плоскости», — отметил Дмитрий.
Ранее Дмитрий для примера посчитал, какой уклон тоннелей будет под Качей.
«В месте пересечения Качи отметка 142 метра над уровнем моря. Т.е. отметка заглубления тоннеля 96 метров. Точка на Молокова 200 метров. Таким образом, превышение составляет 104 метра. Смотрим протяженность: 2 250 метров. Уклон получился 46 тысячных — ниже максимального по СНиП».
Красноярец указал, что в отечественных метрополитенах принят максимальный уклон в 40 промилле, только в особых случаях принимается от 45 до 60.
«Уклон в 40‰ (встречается везде), в особо сложных случаях — до 45‰ (встречается регулярно), в исключительных случаях — больше, до 48‰ (Москва), до 60‰ (Санкт-Петербург) и до 62‰ (Баку). „Особо сложные“ случаи Московского метрополитена (топ-10 по величине уклона и его длине), например, 48‰ (456 м) Киевская — Выставочная — рекорд с 2005 года».