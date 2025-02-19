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Posted 19 февраля, 10:44

Published 19 февраля, 10:44

Modified 19 февраля, 11:49

Updated 19 февраля, 11:49

«Митволь гуманитарий»: фанат рельсового транспорта оценил проект метро в Красноярске

«Митволь гуманитарий»: фанат рельсового транспорта оценил проект метро в Красноярске

19 февраля 2025, 10:44
Фото: Красноярское метро.
Сюжет
Строительство метро
Любитель рельсового транспорта Дмитрий Тронин (он же начальник отдела корпоративных коммуникаций аэропорта Красноярск) рассчитал уклоны тоннелей будущего красноярского метро и рассказал о том, какие перепады есть в метрополитенах России.

Экс-проектировщик красноярского метро Олег Митволь раскритиковал планы метростроителей проложить новый тоннель метро рядом со старым. Он заявил, что метро станет американскими горками из-за перепада высоты в 40 метро — выгоны будут катиться с высоты 13-этажного дома.

«Проспект Мира» обратился за комментарием к генподрядчику строительства метро «Моспроект-3».

Красноярец Дмитрий Тронин, который интересуется рельсовым транспортом, высказался по поводу перепада высот. Он рассказал, что от станции Копылова до станции Высотная будет небольшой уклон, поэтому американских горок, как указывает Митволь, не будет, и назвал бывшего проектировщика «гуманитарием».

«ПМ» рассчитал уклон по длине перегона (2500 метров) и перепаду высот (40 метров) — получилось меньше 1 градуса (или 16 промилле).

Чертеж залегания Красноярского метро из презентации АО «Моспромпроект» (подразделения ГК Моспроект-3).
Если рассчитать угол по длине перегона (2500 метров) и перепаду высот, то получится меньше 1 градуса (или 16 промилле).
Чертеж залегания Красноярского метро из презентации АО «Моспромпроект» (подразделения ГК Моспроект-3).. Фото: Моспроект-3

 

«Уклоны на транспорте традиционно измеряются в тысячных, или промилле. По „СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии“ максимальный уклон составляет 60 тысячных, в стесненных условиях допускается 90. В реальном мире трамваи без дополнительных приспособлений осиливают уклоны около 110 тысячных. То есть, уклон в 110 тысячных значит, что на 1000 метров длины линии в горизонтальной плоскости линия поднимается на 110 метров вверх в вертикальной плоскости», — отметил Дмитрий.

Ранее Дмитрий для примера посчитал, какой уклон тоннелей будет под Качей.

«В месте пересечения Качи отметка 142 метра над уровнем моря. Т.е. отметка заглубления тоннеля 96 метров. Точка на Молокова 200 метров. Таким образом, превышение составляет 104 метра. Смотрим протяженность: 2 250 метров. Уклон получился 46 тысячных — ниже максимального по СНиП».
Станция метро на Молокова находится на отметке 200 над уровнем моря
Станция метро на Молокова находится на отметке 200 над уровнем моря
Станция метро на Молокова находится на отметке 200 метров над уровнем моря
Если рассчитать угол по длине перегона и перепаду высот, то получится 46 тысячных
Станция метро на Молокова находится на отметке 200 над уровнем моря

Красноярец указал, что в отечественных метрополитенах принят максимальный уклон в 40 промилле, только в особых случаях принимается от 45 до 60.

«Уклон в 40‰ (встречается везде), в особо сложных случаях — до 45‰ (встречается регулярно), в исключительных случаях — больше, до 48‰ (Москва), до 60‰ (Санкт-Петербург) и до 62‰ (Баку). „Особо сложные“ случаи Московского метрополитена (топ-10 по величине уклона и его длине), например, 48‰ (456 м) Киевская — Выставочная — рекорд с 2005 года».
  • Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров».
  • На первый этап из федерального бюджета краю предоставили инфраструктурный кредит в 89,2 миллиарда рублей.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Метро#Строительство#Строительство метро#Моспроект-3#Тоннели#Дмитрий Тронин
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