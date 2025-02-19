«Митволь гуманитарий»: фанат рельсового транспорта оценил проект метро в Красноярске

Красноярец Дмитрий Тронин, который интересуется рельсовым транспортом, высказался по поводу перепада высот. Он рассказал, что от станции Копылова до станции Высотная будет небольшой уклон, поэтому американских горок, как указывает Митволь, не будет, и назвал бывшего проектировщика «гуманитарием».