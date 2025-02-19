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Posted 19 февраля, 04:16

Published 19 февраля, 04:16

Modified 19 февраля, 06:38

Updated 19 февраля, 06:38

На борту Красноярск — Норильск во время полета сработала сигнализация о сбое давления

На борту Красноярск — Норильск во время полета сработала сигнализация о сбое давления

19 февраля 2025, 04:16
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Сегодня утром, 19 февраля, на борту самолета авиакомпании «Нордстар» сработала сигнализация о сбое в системе поддержания давления в салоне.

Воздушное судно выполняло рейс из Красноярска в Норильск. В транспортной прокуратуре сообщили, что на борту находилось 156 человек, в том числе 8 детей.

В результате борт приземлился в аэропорту Норильска в штатном режиме, и никто не пострадал. Прокуратура организовала техническую ревизию состояния систем воздушного судна.

«Проспекту Мира» в пресс-службе «Нордстар» рассказали, что во время полета на борту самолета сработала сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации.

«Сигнализация сработала через 1,5 часа после взлета. Командир воздушного судна принял решение о снижении высоты и продолжении следования до аэропорта назначения.

В 07:05 самолет благополучно приземлился в аэропорту Норильск. Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас проводится технический осмотр воздушного судна».

Ранее стало известно, что у самолетов в России стала чаще сбоить система навигации. «ПМ» спросил, часто ли происходят подобные сбои во время полетов в Красноярском крае и насколько они опасны.

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