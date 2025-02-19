«Не помню, что происходило». Мать, рубившую дочек из-за «измен» мужа, начали судить

Posted 19 февраля, 07:31
Published 19 февраля, 07:31
Modified 19 февраля, 07:33
Updated 19 февраля, 07:33
По версии следствия, 25 июня 34-летняя женщина была пьяна и заподозрила мужа в измене, из мести она решила причинить травмы детям. Она ударила 3-летнюю дочь топором в голову и шею. После чего схватила нож и один раз ударила им 8-летнюю дочь в шею. 6-летнюю дочь мать трогать не стала. Муж в это время находился на работе.
На допросе обвиняемая рассказала, что после случившегося пошла пить пиво и ждать супруга, чтобы показать ему, что случилось. Еще она позвонила подруге и сообщила о случившемся, та вызвала полицию. Позднее допросили и супруга. В СК рассказали «ПМ», что он отрицает факт измены.
Против матери возбудили и расследовали уголовное дело за убийство малолетнего (пункт «в» часть 2 статья 105 УК РФ) и покушение на убийство (часть 3 статья 30 и часть 2 статья 105 УК РФ).
19 февраля состоялось первое судебное заседание. На нем женщине изложили суть обвинения, и начался допрос потерпевших и свидетелей.
Во время следствия женщина утверждала, что совершила преступление в состоянии аффекта. Однако, как утверждает прокуратура, экспертиза показала: травмирующего психику события у обвиняемой не было, и она «действовала осознанно».
В суде женщина признала вину и пояснила, что совершила преступления из-за семейного конфликта и «напряженных» отношений с мужем. Однако она говорила, что ничего из произошедшего почти не помнит:
«Я не помню, что происходило, не помню, где взяла оружие, не помню свои мысли в этот момент, не знаю, наблюдали ли за происходящим мои дочери. Всё было как „в тумане“. Я помню, что предложила сделать дочери „укольчик“», — приводит слова обвиняемой прокуратура.
Судя по видеозаписи из зала суда, во время заседания женщина плакала. Взгляд у женщины был отрешенный.
Следующее судебное заседание назначено на 27 февраля.