«Посадим в 1,5 раза больше деревьев»

«Речь идет о формировании паркового пространства — мы предлагаем сделать парк с зонами открытыми, полуоткрытыми и закрытыми. Где-то прятаться от тени, где-то быть на свету. Проведя описание всех деревьев, кустарников и травянистого яруса, мы можем достаточно чётко сказать, что и где будет расти. Тем самым сформировать степь, и луг, и лесостепь, и зону бариально-таёжную».