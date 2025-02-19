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Posted 19 февраля, 03:03

Published 19 февраля, 03:03

Modified 19 февраля, 03:41

Updated 19 февраля, 03:41

«Посадим в 1,5 раза больше деревьев»

«Посадим в 1,5 раза больше деревьев»

19 февраля 2025, 03:03
Фото: РУСАЛ.
В Центральном парке Красноярске в рамках реконструкции убирают больные и аварийные деревья. Взамен них планируют высадить в 1,5 раза больше новых.

В парке начинается масштабное обновление зеленых насаждений в соответствии с дендропланом. Директор ботанического сада СФУ, который разработал дендроплан, Елена Селенина рассказала, что сейчас сносятся аварийные деревья.

«Снос деревьев очень необходим, потому что большая часть — это аварийные деревья, которые сегодня, завтра, через год могут упасть от ветра и многих других обстоятельств. А Центральный парк Красноярска должен быть безопасным», — отметила Елена Селенина.

Гниль ствола
Гниль ствола. Фото: prmira.ru

В числе хронических заболеваний, много лет угнетавших деревья: гниль ствола, которая возникла из-за болезни, проникшей после обрезки деревьев; повреждение корневой зоны из-за протоптанных тропинок и тому подобное.

Также Селенина отметила, что некоторые клёны мешают расти реликтовым соснам, которые, если создать им благоприятные условия, смогут прожить еще 50 лет. Пока же клёны охлестывают сосны и повреждают их.

Клен охлестывает сосну
Клен охлестывает сосну. Фото: prmira.ru

По словам эксперта, они формируют парковое пространство, и в разных уголках парка будет своя микроклиматическая зона.

«Речь идет о формировании паркового пространства — мы предлагаем сделать парк с зонами открытыми, полуоткрытыми и закрытыми. Где-то прятаться от тени, где-то быть на свету. Проведя описание всех деревьев, кустарников и травянистого яруса, мы можем достаточно чётко сказать, что и где будет расти. Тем самым сформировать степь, и луг, и лесостепь, и зону бариально-таёжную».

Сколько деревьев всего снесут — пока неизвестно, однако, по планам, взамен снесённым высадят в полтора раза больше новых.

#Владислав Савончик
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