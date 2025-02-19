«Сам провоцирует конфликты»: что говорят о пострадавшем мальчике из зыковской школы

Posted 19 февраля, 06:32
Published 19 февраля, 06:32
Modified 19 февраля, 07:03
Updated 19 февраля, 07:03
Ранее в соцсетях появился ролик, в котором видно, как один из учеников бьет мальчика и пинает его по голове. В межрегиональном центре по делам детей говорят, что издевательства над школьником якобы продолжаются около года и происходят каждый день. Сообщается, что над мальчиком издеваются одноклассники и другие ученики.
В центре рассказали, что к ним обратились родители одноклассников мальчика. Они утверждают, что мама школьника якобы обвиняет в агрессии других учеников. Взрослые считают, что бездействие руководства учреждения может привести к серьезным последствиям.
«Проспекту Мира» в региональном СК рассказали, что в ролике изображены пострадавший и двое обидчиков, которые учатся с ним в одном классе. В ведомстве подчеркнули, что девочка, попавшая на видео, дружит с пострадавшим и не участвует в конфликте.
«Периодически между мальчиком и его одноклассниками происходят конфликты. Сотрудники образовательного учреждения и школьники отмечают, что пострадавший зачастую сам провоцирует конфликтные ситуации. Родители пострадавшего считают, что конфликтные ситуации между мальчиками происходят регулярно и в этом нет ничего особенного.
От прохождения судебно-медицинской экспертизы они отказались, так как у школьника нет никаких телесных повреждений. Писать заявление в правоохранительные органы они не планируют. Более того, родители мальчика категорически против того, что видео выложили в соцсети».
В ведомстве отмечают, что потасовки между пострадавшим и одноклассниками происходят регулярно, но жестоких избиений никогда не было.
Родители пятиклассника не собираются забирать документы из зыковской школы или переводить сына в другой класс. Сейчас с родителями школьников работают сотрудники ПДН. СК проводит доследственную проверку.
В приемной зыковской школы корреспонденту «ПМ» рассказали, что видео было снято еще в ноябре 2024 года.
«Мы сообщили ведомствам, что разбирательство провели еще осенью. Мы прорабатываем с родителями все ситуации и ищем точки соприкосновения. Мы же не можем отчислить ребенка?
Мальчик, над которым издевались на видео, продолжает ходить в школу. Накануне он был на уроках и никаких конфликтов не было».
Пока все докладные были только о конфликтах внутри класса. В чем заключаются конфликты я не знаю, потому что на советах профилактики не присутствую и это не выносится на всеобщее обозрение».