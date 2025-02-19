«Сам провоцирует конфликты»: что говорят о пострадавшем мальчике из зыковской школы

Ранее в соцсетях появился ролик, в котором видно, как один из учеников бьет мальчика и пинает его по голове. В межрегиональном центре по делам детей говорят, что издевательства над школьником якобы продолжаются около года и происходят каждый день. Сообщается, что над мальчиком издеваются одноклассники и другие ученики.