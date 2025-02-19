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Posted 19 февраля, 06:56

Published 19 февраля, 06:56

Modified 19 февраля, 10:03

Updated 19 февраля, 10:03

Самолет из Красноярска аварийно сел в Норильске. Что случилось

Самолет из Красноярска аварийно сел в Норильске. Что случилось

19 февраля 2025, 06:56
Фото: prmira.ru.
Самолет из Красноярска аварийно сел в Норильске. У него не выпускались закрылки.

Из Красноярска Самолет вылетел около 10 утра по местному времени. На борту находились 151 человек и шесть членов экипажа. Судя по сервису ​​flightradar, полет проходил нормально, но подлетая к аэропорту Норильска самолет стал делать круги и не мог зайти на посадку.

Фото: www.flightradar24.com

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, пассажирский Boeing готовился к совершению аварийной посадки «по причине невыпускающихся закрылков».

Закрылки необходимы самолету для увеличения площади крыла, его несущей способности при взлете и посадке.

В итоге авиаборт благополучно сел в Норильске. До этого он более часа вырабатывал топливо.

Обновлено: В авиакомпании NordStar сообщили «ПМ», что проблемы при посадке были связаны с неисправностью в системе выпуска механизации крыла. Там заявили, что экипажем не объявлялось аварийной ситуации, посадка была выполнена в рамках стандартов правил полетов, а находящимся на борту самолета пассажирам ничего не угрожало.

«Экипажем было принято решение о дополнительной выработке топлива и в 13:37 по местному времени воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Норильск. На борту находилось 158 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно по трапу покинули воздушное судно и проследовали в здание аэровокзала».

Сейчас осуществляется технический осмотр воздушного судна.

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