Самолет из Красноярска аварийно сел в Норильске. Что случилось

Posted 19 февраля, 06:56
Published 19 февраля, 06:56
Modified 19 февраля, 10:03
Updated 19 февраля, 10:03
Из Красноярска Самолет вылетел около 10 утра по местному времени. На борту находились 151 человек и шесть членов экипажа. Судя по сервису flightradar, полет проходил нормально, но подлетая к аэропорту Норильска самолет стал делать круги и не мог зайти на посадку.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, пассажирский Boeing готовился к совершению аварийной посадки «по причине невыпускающихся закрылков».
Закрылки необходимы самолету для увеличения площади крыла, его несущей способности при взлете и посадке.
В итоге авиаборт благополучно сел в Норильске. До этого он более часа вырабатывал топливо.
Обновлено: В авиакомпании NordStar сообщили «ПМ», что проблемы при посадке были связаны с неисправностью в системе выпуска механизации крыла. Там заявили, что экипажем не объявлялось аварийной ситуации, посадка была выполнена в рамках стандартов правил полетов, а находящимся на борту самолета пассажирам ничего не угрожало.
«Экипажем было принято решение о дополнительной выработке топлива и в 13:37 по местному времени воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Норильск. На борту находилось 158 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно по трапу покинули воздушное судно и проследовали в здание аэровокзала».
Сейчас осуществляется технический осмотр воздушного судна.