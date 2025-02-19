Самолет из Красноярска аварийно сел в Норильске. Что случилось

Из Красноярска Самолет вылетел около 10 утра по местному времени. На борту находились 151 человек и шесть членов экипажа. Судя по сервису ​​flightradar, полет проходил нормально, но подлетая к аэропорту Норильска самолет стал делать круги и не мог зайти на посадку.