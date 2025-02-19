В феврале и марте не будет праздничных выходных? Объясняем почему

Posted 19 февраля, 02:59
Published 19 февраля, 02:59
Modified 19 февраля, 03:13
Updated 19 февраля, 03:13
Дело в том, что День защитника Отечества и Международный женский день в этом году выпадают на воскресенье и субботу соответственно. В Министерстве труда РФ решили не переносить праздничные выходные на ближайшие рабочие дни.
В итоге дополнительный выходной с воскресенья, 23 февраля, перенесли на четверг, 8 мая, а с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня.
Таким образом, следующие длинные каникулы ожидают красноярцев и остальных россиян только в мае: отдыхать будем 1–4 мая и 8–11 мая.
В июне в честь Дня России будет тоже четыре выходных дня — с 12 по 15 июня.