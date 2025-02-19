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Posted 19 февраля, 02:59

Published 19 февраля, 02:59

Modified 19 февраля, 03:13

Updated 19 февраля, 03:13

В феврале и марте не будет праздничных выходных? Объясняем почему

В феврале и марте не будет праздничных выходных? Объясняем почему

19 февраля 2025, 02:59
Фото: 1MI.
В этом году у жителей Красноярского края и остальных регионов России не будет длинных выходных в феврале и марте.

Дело в том, что День защитника Отечества и Международный женский день в этом году выпадают на воскресенье и субботу соответственно. В Министерстве труда РФ решили не переносить праздничные выходные на ближайшие рабочие дни.

В итоге дополнительный выходной с воскресенья, 23 февраля, перенесли на четверг, 8 мая, а с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня.

Фото: Министерство труда РФ

Таким образом, следующие длинные каникулы ожидают красноярцев и остальных россиян только в мае: отдыхать будем 1–4 мая и 8–11 мая.

В июне в честь Дня России будет тоже четыре выходных дня — с 12 по 15 июня.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Работа#Праздники#Отдых#Выходные
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