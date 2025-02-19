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Posted 19 февраля, 11:17

Published 19 февраля, 11:17

Modified 19 февраля, 11:19

Updated 19 февраля, 11:19

В Музее энергетики Красноярского края проведут День экскурсовода

В Музее энергетики Красноярского края проведут День экскурсовода

19 февраля 2025, 11:17
Фото: СГК.
В Музее энергетики Красноярского края 21 февраля проведут День экскурсовода (+6).

Энергетики расскажут, почему «Детский мир» — важное здание в красноярской энергетике, и как в городе появилась первая ТЭЦ. Посетители смогут попробовать себя в роли машиниста котла и раскрутить гидротурбину до появления молнии.

Часовые экскурсии будут проходить на улице Лесопильщиков, 156/1 в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30. Группы небольшие. Запись обязательна!

Для записи нужно написать «хочу в музей» и выбранное время. Сделать это можно комментариях постом о мероприятии в телеграм-канале СГК.

#Владислав Савончик
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