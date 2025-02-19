В Музее энергетики Красноярского края проведут День экскурсовода

Posted 19 февраля, 11:17
Published 19 февраля, 11:17
Modified 19 февраля, 11:19
Updated 19 февраля, 11:19
Энергетики расскажут, почему «Детский мир» — важное здание в красноярской энергетике, и как в городе появилась первая ТЭЦ. Посетители смогут попробовать себя в роли машиниста котла и раскрутить гидротурбину до появления молнии.
Часовые экскурсии будут проходить на улице Лесопильщиков, 156/1 в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30. Группы небольшие. Запись обязательна!
Для записи нужно написать «хочу в музей» и выбранное время. Сделать это можно комментариях постом о мероприятии в телеграм-канале СГК.