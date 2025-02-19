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Posted 19 февраля, 11:02

Published 19 февраля, 11:02

Modified 19 февраля, 11:04

Updated 19 февраля, 11:04

В столице стартует Форум будущих технологий

В столице стартует Форум будущих технологий

19 февраля 2025, 11:02
Фото: Росконгресс.
С 20 по 21 февраля в Москве пройдет Форум будущих технологий, который соберёт ведущих учёных, экспертов и предпринимателей. Информационным партнером мероприятия стал медиахолдинг 1MI. Основная тема форума — «Новые материалы и химия».

По мнению советника президента России и ответственного секретаря оргкомитета Антона Кобякова, технологическое лидерство нашей страны возможно только благодаря инновационной экономике. Развитие новых материалов и химии лежит в основе и играет ключевую роль в прогрессе многих отраслей. Об этом пишет портал newsnn.ru.

В преддверии форума, 18–19 февраля, проходит научная конференция «Материалы будущих технологий», где ведущие учёные представляют свои исследования в области новых материалов для перспективных разработок.

На прошлогоднем форуме собралось более 1800 участников из 19 стран. В этом году участники обсудят развитие индустрии новых материалов и химии, ключевые инновации, инвестиционные проекты и их привлекательность. На выставке будут представлены передовые разработки от крупнейших российских корпораций, научных организаций и наукоёмких бизнесов.

Во время мероприятия пройдут дискуссии по важным вопросам, таким как подготовка кадров, улучшение регулирования и расширение производства. Эксперты и участники дадут всестороннюю оценку текущим тенденциям отрасли.

Форум завершится подведением итогов и разработкой предложений по дальнейшему развитию индустрии новых материалов и химии.

Узнать больше о мероприятиях форума можно на официальном сайте: future-forum.tech.

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