В столице стартует Форум будущих технологий

Posted 19 февраля, 11:02
Published 19 февраля, 11:02
Modified 19 февраля, 11:04
Updated 19 февраля, 11:04
По мнению советника президента России и ответственного секретаря оргкомитета Антона Кобякова, технологическое лидерство нашей страны возможно только благодаря инновационной экономике. Развитие новых материалов и химии лежит в основе и играет ключевую роль в прогрессе многих отраслей. Об этом пишет портал newsnn.ru.
В преддверии форума, 18–19 февраля, проходит научная конференция «Материалы будущих технологий», где ведущие учёные представляют свои исследования в области новых материалов для перспективных разработок.
На прошлогоднем форуме собралось более 1800 участников из 19 стран. В этом году участники обсудят развитие индустрии новых материалов и химии, ключевые инновации, инвестиционные проекты и их привлекательность. На выставке будут представлены передовые разработки от крупнейших российских корпораций, научных организаций и наукоёмких бизнесов.
Во время мероприятия пройдут дискуссии по важным вопросам, таким как подготовка кадров, улучшение регулирования и расширение производства. Эксперты и участники дадут всестороннюю оценку текущим тенденциям отрасли.
Форум завершится подведением итогов и разработкой предложений по дальнейшему развитию индустрии новых материалов и химии.
Узнать больше о мероприятиях форума можно на официальном сайте: future-forum.tech.