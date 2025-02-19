В столице стартует Форум будущих технологий

На прошлогоднем форуме собралось более 1800 участников из 19 стран. В этом году участники обсудят развитие индустрии новых материалов и химии, ключевые инновации, инвестиционные проекты и их привлекательность. На выставке будут представлены передовые разработки от крупнейших российских корпораций, научных организаций и наукоёмких бизнесов.