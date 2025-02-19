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Posted 19 февраля, 01:15

Published 19 февраля, 01:15

Modified 19 февраля, 01:15

Updated 19 февраля, 01:15

В центре Красноярска нашли 11 боевых мин времен Великой Отечественной войны

В центре Красноярска нашли 11 боевых мин времен Великой Отечественной войны

19 февраля 2025, 01:15
Фото: 24.rosguard.gov.ru.
В Красноярске при проведении строительных работ были найдены боеприпасы, которые сохранились со времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали в Росгвардии, боеприпасы в центре города снова обнаружили в ходе земляных работ в районе дома на Профсоюзов.

Взрывотехники установили, что это 33 минометные мины времен Великой Отечественной войны. 22 корпуса от мин оказались без взрывчатого вещества.

Фото: 24.rosguard.gov.ru

11 боевых мин были с элементами коррозии и с взрывчатым веществом. В итоге сотрудники Росгвардии увезли мины на полигон и уничтожили.

Отметим, что боеприпасы времен Великой Отечественной войны находят в районе дома на Профсоюзов уже во второй раз. В начале февраля там обнаружили 26 минометных мин, 11 из которых оказались боевыми.

  • В июне 2024 года в Красноярске на улице Авиаторов нашли авиабомбу. Ее обнаружили на стройке жилого комплекса.
  • Ранее мы писали, что в начале июня огородница из Красноярского края нашла на участке две гранаты. К ней приезжал ОМОН.
  • Кроме того, в апреле этого года в Красноярске рядом с филиалом Роскадастра на Петра Подзолкова нашли предмет, похожий на гранату. Выяснилось, что это инвентарь для игры в страйкбол.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Боеприпасы#Росгвардия#Профсоюзов#Мины
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