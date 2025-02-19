В центре Красноярска нашли 11 боевых мин времен Великой Отечественной войны

Posted 19 февраля, 01:15
Published 19 февраля, 01:15
Modified 19 февраля, 01:15
Updated 19 февраля, 01:15
Как рассказали в Росгвардии, боеприпасы в центре города снова обнаружили в ходе земляных работ в районе дома на Профсоюзов.
Взрывотехники установили, что это 33 минометные мины времен Великой Отечественной войны. 22 корпуса от мин оказались без взрывчатого вещества.
11 боевых мин были с элементами коррозии и с взрывчатым веществом. В итоге сотрудники Росгвардии увезли мины на полигон и уничтожили.
Отметим, что боеприпасы времен Великой Отечественной войны находят в районе дома на Профсоюзов уже во второй раз. В начале февраля там обнаружили 26 минометных мин, 11 из которых оказались боевыми.