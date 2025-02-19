Врачи и пациенты сообщают о закрытии отделений. Заксобрание и минздрав это отрицают

Posted 19 февраля, 13:48
Published 19 февраля, 13:48
Modified 19 февраля, 14:28
Updated 19 февраля, 14:28
11 февраля красноярский политолог Алексей Аксютенко заявил, что, по информации «неравнодушных граждан», новому министру здравоохранения края Наталии Говорушкиной якобы направили на утверждение документы, предусматривающие сокращение отделений, которые не выполняют план, и медперсонала, а также закрытие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в деревнях с населением менее 100 человек.
Сообщалось, что сокращения могут, к примеру, затронуть больницы в Норильске и Ачинске. Кроме того, появилась информация о закрытии в Красноярске роддома №6, который входит в состав 20-й больницы.
Минздрав в ответ называл «данные непроверенными» и предлагал обратиться за комментариями в сами больницы.
В пресс-службе красноярской больницы №20 «ПМ» отвечали, что «официального» решения о закрытии родильного дома №6 нет и он продолжает работать в прежнем режиме, но количество коек сократят «с учетом среднегодовой занятости». 18 февраля депутат краевого ЗС Илья Зайцев, который курирует сферу здравоохранения, по итогам комитета с минздравом заявил, что закрывать медучреждение не планируют. Однако женщин с патологиями собираются направлять в перинатальный центр.
Публичных опровержений или комментариев от министра Наталии Говорушкиной не было.
В соцсетях Ачинской межрайонной больницы 17 февраля заявили, что сокращать санитаров и закрывать отделения не планируют. При этом ставки, которые не заняты «длительное время», будут сокращены.
18 февраля в соцсетях краевого минздрава заявили, что в Красноярском крае планируют открыть 35 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 15 врачебных амбулаторий и две новые поликлиники.
Ранее в Красноярском крае главных врачей массово отправили в отставку.
Сообщения продолжают активно обсуждать в соцсетях, СМИ, телеграм-каналах.
В комментариях под одним из постов пользователь написал о том, что якобы в Дивногорской межрайонной больнице есть негласный приказ об увольнении 75 человек. Автор комментария утверждает, что под сокращение якобы попадут медсестры и профильные врачи, которые не выполняют норму нагрузки.
«ПМ» обратился за комментарием в приемную главврача Дивногорской больницы. Секретарь заявила, что такого приказа нет.
«Я не владею такой информацией. Гласных и негласных приказов на этот счет нет. Если какие-то приказы издаются, то они мною лично распространяются. Такого приказа, о котором вы говорите, у меня нет».
Источник «Проспекта Мира» в здравоохранении края 14 февраля сообщал, что в районах Красноярского края планировали сокращение коечного фонда, в частности, в Ирбейской больнице. В Красноярске, по словам источника, хотели закрыть роддом №4, который находится в Зеленой роще.
«По слухам, якобы из-за малого количества проведения родов».
Но после шумихи планы по закрытию могли измениться.
В приемной роддома №4 «ПМ» заявили, что закрываться не собираются.
«Планов по закрытию роддома нет. Штат сокращать тоже не планируется».
Мы также попытались связаться с Ирбейской больницей. Однако оперативно получить комментарий не удалось.
Еще появилась информация о возможном закрытии двух круглосуточных отделений, неврологического и терапевтического, в Красноярской межрайонной больнице №3 на Свердловской. Дочь одного из пациентов сказала «ПМ», что ее отец регулярно проходит там лечение и о «закрытии» ему сказали медсестры учреждения.
«Эти круглосуточные стационары принимали пациентов со всего города. После закрытия отделений пациентов, у которых нет возможности находиться на лечении только на дневном, будут перераспределять в больницы №7 и №20.
Учитывая, что поток пациентов большой, то очереди на плановое лечение станут намного больше», — считает дочь пациента.
Она сообщает, что якобы к 15 июня сотрудников двух отделений планируют сократить и перевести в дневные стационары и поликлиники.
В приемной главврача Красноярской межрайонной больницы №3 отказались отвечать на вопросы «ПМ» по телефону и попросили прислать официальный запрос. Мы опубликуем ответ, как только получим его.
19 февраля депутат краевого ЗС Илья Зайцев после заседания комитета, на котором выступила министр здравоохранения Наталия Говорушкина, прокомментировал сообщения о сокращении персонала и закрытии ФАПов.
«Развитие первичного звена здравоохранения — важнейший приоритет, поставленный президентом страны. Поэтому странно читать и слышать утверждения о планах по закрытию ФАПов в небольших населенных пунктах края. Равно как и сокращение медицинских сестер и врачей. Каждый медик для края — на вес золота».
Зайцев со ссылкой на слова Говорушкиной сообщил, что у минздрава нет планов по закрытию ФАПов в небольших населенных пунктах края.
На сайте краевого заксобрания опубликовали текст о работе роддомов. По словам Зайцева, «никаких решений о закрытии роддомов нет», но это, видимо, не касается родильных отделений в нескольких районных больницах.
«Отдельный вопрос с родильными отделениями в нескольких районных больницах, где число родов менее 100. На них распространяются отдельные требования приказа министерства здравоохранения РФ. Но и там на базе ургентных залов и отделений акушерского ухода беременные женщины получат всю необходимую помощь».
Депутат заявил, что окончательное решение о закрытии или реорганизации учреждений принимает краевой парламент. Вместе с этим в тексте указали на слова Говорушкиной о том, что в крае, как и в стране, уменьшается количество родов.
Сегодня опубликовали комментарий и на сайте краевого минздрава по итогам все того же комитета в ЗС. В тексте заявляется, что не планируют закрывать роддома или родильные отделения. Размещен и персональный комментарий Наталии Говорушкиной, которая сказала о «задаче сделать помощь доступнее в том числе в тех территориях, где она нужна». На базе больниц в Березовке и Богучанах обещают организовать две женские консультации.