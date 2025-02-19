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Posted 19 февраля, 13:48

Published 19 февраля, 13:48

Modified 19 февраля, 14:28

Updated 19 февраля, 14:28

Врачи и пациенты сообщают о закрытии отделений. Заксобрание и минздрав это отрицают

Врачи и пациенты сообщают о закрытии отделений. Заксобрание и минздрав это отрицают

19 февраля 2025, 13:48
Фото: 1MI.
Красноярцы продолжают обсуждать информацию о том, что в Красноярском крае якобы могут сократить медперсонал и закрыть некоторые отделения и медучреждения. Появляются новые сообщения о закрытиях от врачей и родственников пациентов, но в заксобрании, минздраве и больницах опровергают это.

11 февраля красноярский политолог Алексей Аксютенко заявил, что, по информации «неравнодушных граждан», новому министру здравоохранения края Наталии Говорушкиной якобы направили на утверждение документы, предусматривающие сокращение отделений, которые не выполняют план, и медперсонала, а также закрытие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в деревнях с населением менее 100 человек.

Сообщалось, что сокращения могут, к примеру, затронуть больницы в Норильске и Ачинске. Кроме того, появилась информация о закрытии в Красноярске роддома №6, который входит в состав 20-й больницы.

Минздрав в ответ называл «данные непроверенными» и предлагал обратиться за комментариями в сами больницы.

В пресс-службе красноярской больницы №20 «ПМ» отвечали, что «официального» решения о закрытии родильного дома №6 нет и он продолжает работать в прежнем режиме, но количество коек сократят «с учетом среднегодовой занятости». 18 февраля депутат краевого ЗС Илья Зайцев, который курирует сферу здравоохранения, по итогам комитета с минздравом заявил, что закрывать медучреждение не планируют. Однако женщин с патологиями собираются направлять в перинатальный центр.

Публичных опровержений или комментариев от министра Наталии Говорушкиной не было.

В соцсетях Ачинской межрайонной больницы 17 февраля заявили, что сокращать санитаров и закрывать отделения не планируют. При этом ставки, которые не заняты «длительное время», будут сокращены.

18 февраля в соцсетях краевого минздрава заявили, что в Красноярском крае планируют открыть 35 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 15 врачебных амбулаторий и две новые поликлиники.

Ранее в Красноярском крае главных врачей массово отправили в отставку.

Сообщения продолжают активно обсуждать в соцсетях, СМИ, телеграм-каналах.

В комментариях под одним из постов пользователь написал о том, что якобы в Дивногорской межрайонной больнице есть негласный приказ об увольнении 75 человек. Автор комментария утверждает, что под сокращение якобы попадут медсестры и профильные врачи, которые не выполняют норму нагрузки.

«ПМ» обратился за комментарием в приемную главврача Дивногорской больницы. Секретарь заявила, что такого приказа нет.

«Я не владею такой информацией. Гласных и негласных приказов на этот счет нет. Если какие-то приказы издаются, то они мною лично распространяются. Такого приказа, о котором вы говорите, у меня нет».

Источник «Проспекта Мира» в здравоохранении края 14 февраля сообщал, что в районах Красноярского края планировали сокращение коечного фонда, в частности, в Ирбейской больнице. В Красноярске, по словам источника, хотели закрыть роддом №4, который находится в Зеленой роще.

«По слухам, якобы из-за малого количества проведения родов».

Но после шумихи планы по закрытию могли измениться.

В приемной роддома №4 «ПМ» заявили, что закрываться не собираются.

«Планов по закрытию роддома нет. Штат сокращать тоже не планируется».

Мы также попытались связаться с Ирбейской больницей. Однако оперативно получить комментарий не удалось.

Еще появилась информация о возможном закрытии двух круглосуточных отделений, неврологического и терапевтического, в Красноярской межрайонной больнице №3 на Свердловской. Дочь одного из пациентов сказала «ПМ», что ее отец регулярно проходит там лечение и о «закрытии» ему сказали медсестры учреждения.

«Эти круглосуточные стационары принимали пациентов со всего города. После закрытия отделений пациентов, у которых нет возможности находиться на лечении только на дневном, будут перераспределять в больницы №7 и №20.
Учитывая, что поток пациентов большой, то очереди на плановое лечение станут намного больше», — считает дочь пациента.

Она сообщает, что якобы к 15 июня сотрудников двух отделений планируют сократить и перевести в дневные стационары и поликлиники.

В приемной главврача Красноярской межрайонной больницы №3 отказались отвечать на вопросы «ПМ» по телефону и попросили прислать официальный запрос. Мы опубликуем ответ, как только получим его.

19 февраля депутат краевого ЗС Илья Зайцев после заседания комитета, на котором выступила министр здравоохранения Наталия Говорушкина, прокомментировал сообщения о сокращении персонала и закрытии ФАПов.

«Развитие первичного звена здравоохранения — важнейший приоритет, поставленный президентом страны. Поэтому странно читать и слышать утверждения о планах по закрытию ФАПов в небольших населенных пунктах края. Равно как и сокращение медицинских сестер и врачей. Каждый медик для края — на вес золота».

Зайцев со ссылкой на слова Говорушкиной сообщил, что у минздрава нет планов по закрытию ФАПов в небольших населенных пунктах края.

На сайте краевого заксобрания опубликовали текст о работе роддомов. По словам Зайцева, «никаких решений о закрытии роддомов нет», но это, видимо, не касается родильных отделений в нескольких районных больницах.

«Отдельный вопрос с родильными отделениями в нескольких районных больницах, где число родов менее 100. На них распространяются отдельные требования приказа министерства здравоохранения РФ. Но и там на базе ургентных залов и отделений акушерского ухода беременные женщины получат всю необходимую помощь».

Депутат заявил, что окончательное решение о закрытии или реорганизации учреждений принимает краевой парламент. Вместе с этим в тексте указали на слова Говорушкиной о том, что в крае, как и в стране, уменьшается количество родов.

Сегодня опубликовали комментарий и на сайте краевого минздрава по итогам все того же комитета в ЗС. В тексте заявляется, что не планируют закрывать роддома или родильные отделения. Размещен и персональный комментарий Наталии Говорушкиной, которая сказала о «задаче сделать помощь доступнее в том числе в тех территориях, где она нужна». На базе больниц в Березовке и Богучанах обещают организовать две женские консультации.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Медицина#Красноярск#Красноярский край#Минздрав#Врачи#Увольнение#Персонал#Больницы
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