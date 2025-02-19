Врачи и пациенты сообщают о закрытии отделений. Заксобрание и минздрав это отрицают

В пресс-службе красноярской больницы №20 «ПМ» отвечали, что «официального» решения о закрытии родильного дома №6 нет и он продолжает работать в прежнем режиме, но количество коек сократят «с учетом среднегодовой занятости». 18 февраля депутат краевого ЗС Илья Зайцев, который курирует сферу здравоохранения, по итогам комитета с минздравом заявил, что закрывать медучреждение не планируют. Однако женщин с патологиями собираются направлять в перинатальный центр.