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Posted 19 февраля, 10:48

Published 19 февраля, 10:48

Modified 20 февраля, 07:02

Updated 20 февраля, 07:02

Zara, Pull & Bear, Bershka могут вернуться? Что говорят в «Планете»

Zara, Pull & Bear, Bershka могут вернуться? Что говорят в «Планете»

19 февраля 2025, 10:48
Фото: yandex.ru/maps.
Недавно в СМИ появилась информация, что сейчас испанская компания Inditex обсуждает возвращение в Россию сети магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и других. Рассказываем, что известно.

После начала боевых действий ряд зарубежных компаний закрыли свои магазины и продали российский бизнес. К их числу относится компания Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear и другими.

В красноярском ТРЦ «Планета» магазины холдинга Inditex приостановили свою работу с 6 марта 2022 года. До приостановки, в России у Inditex работало 502 магазина — продажи в них давали около 8,5% от всей мировой прибыли холдинга.

По информации канала Mash, сейчас испанская компания Inditex обсуждает возвращение в Россию сети магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и других.

Союз торговых центров направил приглашения компаниям Uniqlo, H&M и Inditех с предложением вернуться на российский рынок, сообщил РБК вице-президент организации Павел Люлин. Он отметил, что эти компании не разорвали связи с Россией окончательно, поэтому они могут вернуться первыми.

«Если говорить о сроках возвращения, то это не раньше, чем через год, даже если будет принято политическое решение. И для этого, конечно, необходимо, чтобы были устранены трансграничные проблемы, препоны, связанные со сложностью оплат, связанные со сложностью логистики в том числе», — добавил Люлин.

По его словам, переговоры сейчас «ведутся и частными лицами, и представителями компаний неофициально с российскими девелоперами». Люлин отметил, что магазины планируют занять те же помещения, в которых они находились до ухода из России.

Однако многие из этих помещений уже заняты другими магазинами. Например, покупателем российских активов Inditex стала арабская компания Daher.

Daher открыл на месте закрывшихся точек магазины под специально созданными брендами — Maag вместо Zara, Vilet вместо Stradivarius, Dub вместо Pull&Bear, Ecru вместо Bershka.

Фото: prmira.ru

В пресс-службе ТРЦ «Планета» «Проспекту Мира» отказались комментировать вопрос о том, выходили ли на них представители Inditex с предложением о возобновлении аренды площадей для магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Сами компании, покинувшие Россию после 2022 года, пока никаких официальных заявлений не делали.

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