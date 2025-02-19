Zara, Pull & Bear, Bershka могут вернуться? Что говорят в «Планете»

Posted 19 февраля, 10:48
Published 19 февраля, 10:48
Modified 20 февраля, 07:02
Updated 20 февраля, 07:02
После начала боевых действий ряд зарубежных компаний закрыли свои магазины и продали российский бизнес. К их числу относится компания Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear и другими.
В красноярском ТРЦ «Планета» магазины холдинга Inditex приостановили свою работу с 6 марта 2022 года. До приостановки, в России у Inditex работало 502 магазина — продажи в них давали около 8,5% от всей мировой прибыли холдинга.
По информации канала Mash, сейчас испанская компания Inditex обсуждает возвращение в Россию сети магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и других.
Союз торговых центров направил приглашения компаниям Uniqlo, H&M и Inditех с предложением вернуться на российский рынок, сообщил РБК вице-президент организации Павел Люлин. Он отметил, что эти компании не разорвали связи с Россией окончательно, поэтому они могут вернуться первыми.
«Если говорить о сроках возвращения, то это не раньше, чем через год, даже если будет принято политическое решение. И для этого, конечно, необходимо, чтобы были устранены трансграничные проблемы, препоны, связанные со сложностью оплат, связанные со сложностью логистики в том числе», — добавил Люлин.
По его словам, переговоры сейчас «ведутся и частными лицами, и представителями компаний неофициально с российскими девелоперами». Люлин отметил, что магазины планируют занять те же помещения, в которых они находились до ухода из России.
Однако многие из этих помещений уже заняты другими магазинами. Например, покупателем российских активов Inditex стала арабская компания Daher.
В пресс-службе ТРЦ «Планета» «Проспекту Мира» отказались комментировать вопрос о том, выходили ли на них представители Inditex с предложением о возобновлении аренды площадей для магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.
Сами компании, покинувшие Россию после 2022 года, пока никаких официальных заявлений не делали.